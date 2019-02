Synology per la prima volta al MobileFocus Global

Synology partecipa per la prima volta al MobileFocus Global, evento di Pepcom dedicato alla stampa durante il Mobile World Congress di Barcellona.

In questa occasione, la nota corporation taiwanese mostrerà i dispositivi e le soluzioni maggiormente attese per l’anno in corso:

- Il nuovo DS1019+: la nuova unità a 5 baie

Uno strumento fondamentale sia per le startup che per le PMI, questo nuovo prodotto a 5 baie ha la possibilità di essere un eccellente media server o un’unità adatta alla collaborazione e allo storage grazie alle performance elevate.

- MR2200ac: il primo mesh router con la certificazione WPA3

Lanciato nell'ottobre 2018, Synology continua a produrre router di alta qualità e ad innovare, creando il primo mesh router con certificazione WPA3. Sarà possibile osservare come questa unità, combinata con Synology Router Manager, permette agli utenti di creare un ambiente di rete potente e sicuro. Dal controllo parentale all'autoriparazione, approfondendo tutte le possibilità che Synology offre nell’ambito del networking.

Le soluzioni di Synology per approfondire le infinite possibilità d’utilizzo di un NAS

Dalla creazione della propria libreria video con Video Station, salvare e organizzare le proprie foto con Moments fino ad ascoltare la musica preferita con Audio Station. Synology dimostrerà come un NAS possa diventare il media center perfetto.

I visitatori potranno anche approfondire le tematiche più legate alle aziende che offrono i prodotti Synology. Dalla rivoluzionaria soluzione di backup di Synology: Active Backup Suite. La soluzione all-in-one dedicata al backup pensata per facilitare e migliorare la protezione dati in diversi scenari IT.

L’evento ha, naturalmente, un forte focus sui dispositivi mobili e Synology presenterà diverse applicazioni mobile.