F-Secure si aggiudica due Best Protection Award di AV-Test

F-Secure è riuscita ad aggiudicarsi due Best Protection Award di AV-Test, per le soluzioni F-Secure Protection Service for Business e F-Secure SAFE.

Per L’azienda finllandese si tratta del sesto e settimo roconoscimento da parte di AV-Test, a riprova dela costante qualità nel tempo dei prodotti F-Secure.

Maik Morgenstern, CTO di AV-TEST

I prodotti per la protezione dei PC, F-Secure SAFE e PSB, hanno fornito il più alto livello di servizi di sicurezza per tutto il 2018, aggiudicandosi il ‘Best Protection 2018 Award’ di AV-Test.

AV-TEST esamina le soluzioni per la piattaforma Windows mensilmente, attribuento il Best Protection Award solo alle soluzioni che performano al meglio durante tutto l’anno. Gli esperti di AV-TEST infatti non eseguono mere valutazioni teoriche in condizioni di test simulate, ma piuttosto valutano in che misura i prodotti di sicurezza proteggono dalle minacce reali.

I test progettati dall’Istituto tedesco prevedono l'utilizzo di molte delle armi a disposizione dei criminali informatici, tra cui attacchi tramite e-mail infette, download da siti Web, attacchi drive-by e malware zero-day.

Per le aziende, il premio assegnato a F-Secure Protection Service for Business rappresenta un’ulteriore garanzia che i loro dispositivi saranno protetti da tutte le minacce, compresi ransomware e le violazioni dei dati. Per gli utenti consumer, l’award assegnato a SAFE significa massima tranquillità e protezione da virus, trojan, ransomware, sapendo che la propria connessione online è protetta e che tutta la famiglia può navigare in Internet in sicurezza.

Mika Ståhlberg, Chief Technology Officer (CTO) di F-Secure

il processo di test rigoroso di AV-TEST dimostra quale sia il valore di F-Secure nel proteggere persone e aziende. È grandioso ottenere un riconoscimento per tutto il nostro duro lavoro, e risultare ancora una volta come i migliori.

Una protezione endpoint affidabile e best-in-class è fondamentale per proteggere gli utenti finali e bloccare gli aggressori prima che possano raggiungere un punto d'appoggio all'interno di una rete o su un dispositivo personale.

F-Secure ha laboratori con un team di ricercatori di livello mondiale e un team attivo di threat hunting, che usano tecniche di offesa sia per individuare che anticipare le minacce esistenti. La società usa una combinazione di eccellenze umane e di intelligenza artificiale per proteggere i suoi clienti, con consulenti in quattro continenti che conducono attività di risposta agli incidenti, forensica e recupero dei dati violati.