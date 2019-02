Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, Asus svela quattro nuovi modelli

Asus è tra i primi integratori a proporre nuove varianti di schede grafiche con la recente GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti.

Questo nuovo chipset sfrutta la più recente architettura Turing, rendendola la scelta ideale per tutti quei giocatori alla ricerca di un significativo aumento di prestazioni anche con un budget relativamente più limitato. La proposta di ASUS si abbina perfettamente con l’ampia serie delle più recenti proposte di monitor ad alto refresh rate e tempi di risposta sempre più bassi nelle risoluzioni 1080p e 1440p.

La gamma si amplia con quattro modelli per le più disparate esigenze di elaborazione: ROG Strix e ASUS Dual, TUF Gaming e Phoenix. Ciascuna scheda vanta una caratteristica peculiare della famiglia di cui fa parte.

Progettata per i giocatori competitivi che desiderano massime prestazioni, la ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 vanta un efficace sistema di raffreddamento che mantiene la temperatura sempre sotto controllo, anche in condizioni di maggiore stress.

Il dissipatore della scheda Strix è prodotto con la tecnologia MaxContact, che offre una superficie di contatto super-levigata, in grado di trasferire in modo efficiente l’elevata energia termica prodotta dal die della GPU. Il calore viene poi trasferito attraverso un’ampia camera di raffreddamento sormontata da tre ventole che presentano il nuovo design Axial-tech, che offre una maggiore pressione statica e al contempo una minore rumorosità. La scheda grafica vanta anche la tecnologia Auto-Extreme, un processo di produzione totalmente automatizzato, e presenta un telaio rinforzato, elementi che insieme ne migliorano la durata nel tempo.

La scheda Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti nasce per arricchire l’ecosistema TUF Gaming e affiancare le relative schede madri, offrendo garanzia di compatibilità e armonia estetica, oltre che rispondere a rigorosi e più elevati standard di qualità.

Ogni scheda, infatti, viene sottoposta ad oltre 144 ore di test continuativo, con benchmark in-game che sintetici. Per garantire la più ampia durata nel tempo, ogni scheda è prodotta con la tecnologia ASUS Auto-Extreme e rinforzata con un backplate. Il dissipatore è inoltre dotato di ventole con cuscinetti a doppia sfera in grado di durare fino a due volte di più rispetto ai modelli tradizionali. La scheda TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti è la scelta ideale per i gamer che preferiscono un prodotto fatto per durare nel tempo.

Le schede grafiche ASUS Dual e Phoenix GeForce GTX 1660 Ti sono entrambe progettate per garantire prestazioni di gioco elevate anche nel caso di sessioni di gioco prolungate, ciascuna con caratteristiche specifiche per offrire una scelta anche più ampia.

La ASUS Dual 1660 Ti monta due ventole con certificazione IP5X per garantire una migliore resistenza alla polvere e, contemporaneamente, un raffreddamento efficace con prestazioni costanti. La scheda ASUS Phoenix 1660 Ti è la più compatta delle due e monta una ventola singola, la scelta perfetta per gli chassis meno ingombranti e che richiedono una più attenta gestione dello spazio interno. Il design brevettato Wing-Blade di questa assicura prestazioni elevate, nonostante le dimensioni rimangano estremamente contenute. Entrambe le schede sono prodotte utilizzando la tecnologia Auto-Extreme, garanzia di qualità costruttiva ed affidabilità nel tempo.

Le nuove schede grafiche ROG STRIX GTX1660TI-O6G-GAMING, DUAL GTX1660TI-O6G, PHOENIX PH-GTX1660TI-O6G sono disponibili rispettivamente al prezzo consigliato di 449,00 euro, 399,00 euro e 389,00 euro IVA inclusa. La scheda Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti sarà invece disponibile nelle prossime settimane.