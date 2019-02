Ricoh, doppio riconoscimento dal Buyers Lab

Ricoh ha annunciato di aver ottenuto due prestigiosi premi nel contesto dei Winter Pick Award 2019, assegnati da Keypoint Intelligence.

In particolare, uno dei premi è stato assegnato al nuovo multifunzione intelligente a colori A3 Ricoh IM C4500, come Outstanding 45-ppm Colour Copier MFP per le performance in termini di qualità e affidabilità. Ha favorevolmente impressionato durante i test il pannello Android touchscreen, che facilita l’utilizzo delle funzionalità e può essere personalizzato con numerose app. Ricoh IM C4500 offre una velocità di stampa di 45 ppm ed integra funzionalità di scansione, copia e fax, opzioni di finitura e supporto per il mobile printing. La soluzione si interfaccia con la piattaforma Always Current Technology di Ricoh che rende disponibili aggiornamenti costanti e ulteriori evoluzioni, in modo che le tecnologie possano evolvere di pari passo con le esigenze delle aziende.

Il secondo riconoscimento va invece alla serie Ricoh IM. La tecnologia Ricoh Intelligent Scanning è stata nominata Outstanding Achievement in Innovation, anche grazie alla possibilità di gestire la scansione di documenti di piccole dimensioni e di eliminare gli sfondi colorati dei documenti per migliorarne la leggibilità.

David Sweetnam, Director of Research and Lab Services EMEA/Asia, Buyers Lab

Grazie alla capacità di realizzare ambienti di lavoro digitali e di sviluppare soluzioni a supporto, Ricoh si è aggiudicata due riconoscimenti Gold per il multifunzione a colori Ricoh IM C4500 e per l’innovazione nell’ambito delle tecnologie per la scansione. Ricoh offre ai propri clienti e partner di canale il valore aggiunto derivante da soluzioni personalizzabili e scalabili, in grado di rispondere alle specifiche esigenze delle aziende.

Buyers Lab, laboratorio indipendente per i testi di sistemi e soluzioni di stampa, ha premiato le innovazioni di Ricoh a seguito di approfondite analisi delle specifiche tecniche.