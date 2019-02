Libraesva, Email Security per il Wirral Met College

Libraesva presenta un interessante case study, che ha visto impegnata la società italiana nell’ ammodernamento della email security del Wirral Met College.

Il college britannico, infatti prepara oltre 10000 studenti ogni anno. In seguito all’entrata in vigore del GDPR, si è reso necessario adottare soluzioni email filtering in grado di soddisfare tutti i requisiti normativi nel settore specifico. Per l’istituto il passaggio a una soluzione con funzioni quali la crittografia della posta, le funzioni di salvaguardia e le solite funzioni antispam e anti-malware era fondamentale. Inoltre, si voleva una soluzione in grado di bloccare efficacemente l'ingresso di email di phishing nell'ecosistema postale. Inoltre, era altrettanto importante trovare un modo per consentire agli utenti finali di rilasciare la quarantena dello spam e ospitare il dispositivo virtuale in sede on-premise.

Il precedente fornitore offriva un servizio simile al Libraesva Email Security Gateway, a parte la crittografia. Tuttavia, mentre l’Email Security Gateway di Libraesva è ospitato in sede, la soluzione precedente girava in cloud. Questo comporta un grande vantaggio per la proposta di Libraesva per la funzionalità di ricerca, così come la capacità di controllare i tipi di allegati in modo granulare all'interno e all'esterno del college.

In sintesi, ecco i benefici ottenuti dal college:

- Le e-mail in uscita possono ora essere crittografate sia con TLS per i server di posta, sia con la crittografia end-to-end dalla funzione di crittografia della posta dedicata.

- La soluzione on-premise offre prestazioni fantastiche anche con gli accessori per il sandboxing.

- Supporto tecnico di prima classe del team di specialisti di Libraesva.

- Gli utenti finali sono ora autonomi con la funzione self-service integrata, facilitata dall'utilizzo del portale web sicuro di Libra per accedere alla posta in quarantena.

- Conformità GDPR dell'invio della posta grazie ai dati personali criptati, salvaguardando le PII che possono essere scambiate nel settore dell'istruzione.

- Miglioramento delle politiche di tutela degli studenti.