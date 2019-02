Vodafone e TIM valutano la condivisione della rete mobile

Vodafone e TIM hanno intenzione di avviare una importante partnership, per la condivisione della rete mobile 5G, valutando la condivisione degli apparati 4G.

Questa importante partnership sicuramente favorirà lo sviluppo del 5G, coprendo una maggior area territoriale e con costi ridotti. Le due società intendono anche collaborare per adeguare le rispettive reti di trasmissione in fibra per il backhauling mobile. Si sta anche ragionando sulla aggregazione in un'unica entità delle infrastrutture passive, che oggi ammontano a 22.000 torri in Italia. Questo potrebbe avvenire aggregando le infrastrutture passive di rete di Vodafone con quelle di Infrastrutture Wireless Italiane. La potenziale aggregazione sarebbe strutturata in modo tale da attribuire a Vodafone e TIM la stessa partecipazione nel capitale e pari diritti di governance in Inwit, oltre che consentire alle parti di non dover lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Inwit.

Vodafone e TIM intendono inoltre valutare la condivisione degli apparati attivi anche delle rispettive reti 4G esistenti, per supportare la condivisione attiva della rete 5G; questo potrebbe inoltre generare ulteriori efficienze.

Tutti i progetti descritti sono contemplati, nei loro termini essenziali, in un Memorandum d’Intesa non vincolante e la loro attuazione è condizionata alla sottoscrizione di accordi vincolanti fra le parti, oltre che alle necessarie approvazioni antitrust; Vodafone e TIM si prefiggono di perfezionare uno o più di tali progetti nel corso del 2019.