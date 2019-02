Ricoh a Fespa 2019 con le soluzioni ad hoc per stampatori

Durante il prossimo appuntamento con Fespa il brand Ricoh sarà presente con la gamma di inkjet large format per stampa piana e roll-to-roll e l’intera serie DTG. Alla manifestazione fieristica, che si svolgerà a Monaco dal 14 al 17 maggio, Ricoh sarà presente con uno stand di oltre 300 mq dove saranno illustrate tutte le soluzioni sviluppate per supportare gli stampatori che vogliono ampliare i servizi offerti ed entrare in nuovi mercati.

Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing Group, Ricoh Europe

È la quarta edizione di Fespa a cui partecipiamo e ogni anno il nostro stand diventa sempre più ampio per fare spazio al nostro portafoglio in costante espansione. Le più recenti novità sono state sviluppate per garantire qualità superiore, produttività ed efficienza rispondendo così alle nuove esigenze del mercato.

In particolare la nuova soluzione grande formato roll-to-roll Ricoh Pro L5160, disponibile in Europa a partire da aprile, che si caratterizza per nuovi inchiostri latex con performance più elevate in termini di produttività, qualità e durabilità dello stampato. Oltre ad una maggiore velocità, Ricoh Pro L5160 è dotata di un sistema di pulizia automatico delle teste di stampa che riduce al minimo i tempi di fermo macchina e di manutenzione da parte dell’operatore.

A disposizione dei visitatori anche l’intera gamma Direct to Garment per la realizzazione di capi di abbigliamento, come T-shirt e felpe, e di accessori quali borse.

La fiera sarà anche l’occasione per il lancio di nuove tecnologie. Tra queste una soluzione flatbed per la stampa su materiali rigidi che si affianca a Ricoh Pro T7210. Anche in ambito DTG verranno presentate interessanti novità che ampliano il portafoglio prodotti. Infine, ad arricchire l’offerta di soluzioni e servizi, verrà mostrata la piattaforma software ColorGATE per la gestione completa dei flussi di lavoro.