Ericsson e VMware, rete virtuale semplificata per i CSP

Ericsson e VMware hanno siglato un accordo di cinque anni, con lo scopo di semplificare la virtualizzazione della rete per i Communication Service Provider.

Questa partnership metterà a frutto le rispettive esperienze, al fine di aiutare i CSP a implementare e gestire una combinazione delle applicazioni di Ericsson e della piattaforma vCloud NFV di VMware per le reti di oggi e di domani. Le due aziende hanno inoltre creato un laboratorio di certificazione VNF per garantire l'implementazione del software industrializzato e le best practice operative, consentendo una maggiore efficienza e un tempo di ricavo più rapido per i CSP.

La partnership fra Ericsson e VMware si inserisce nel solco della proficua collaborazione fra le due aziende, che è iniziata nel 2012.

Sono previste collaborazioni tecniche e di interoperabilità sul portafoglio di soluzioni di Virtual Network Functions di Ericsson, le soluzioni di fatturazione e ricarica, automazione e orchestrazione, con la piattaforma vCloud NFV di VMware che fornisce ai CSP le soluzioni virtualizzate più veloci, più economiche e collaudate. Queste soluzioni sono sempre più importanti per i CSP che si spostano verso strategie multi-cloud per ottimizzare i costi e ottimizzare le risorse.

Per consentire ai CSP di implementare e gestire in modo efficiente reti commerciali virtualizzate, le due aziende si impegnano in collaborazioni tecniche, ad esempio nel dominio Cloud Core e Cloud Communication, per contribuire congiuntamente a garantire prestazioni ottimizzate e utilizzo della piattaforma per carichi di lavoro elevati. Inoltre, le due aziende hanno investito in un laboratorio di certificazione, in cui l'interoperabilità della piattaforma VNF e VMware vCloud NFV di Ericsson è stata testata, certificata, verificata, ottimizzata e documentata.

Oggi, Ericsson e VMware hanno più di 50 CSP che eseguono reti mobili di produzione con Ericsson VNF su piattaforma VMware vCloud NFV.

Matt Beal, Head of Technology, Strategy and Architecture di Vodafone

Collaboriamo con Ericsson e VMware da molti anni e abbiamo implementato le Virtual Network Functions EPC, PCRF, UDC, IMS, MSC di Ericsson su VMware vCloud NFV. La combinazione del software di entrambe le società accelera il time to market per i nuovi servizi e consente ai nostri clienti di cogliere appieno le opportunità di servizi come VoLTE e 4G/5G.

Honore LaBourdette, Vice Presidente di Global Market Development, Telco NFV Group di VMware

Questo accordo rappresenta un’estensione di un rapporto di successo già consolidato con Ericsson e mira a integrare, ottimizzare e fornire l'interoperabilità su vasta scala per le nostre soluzioni combinate, consentendo un onboarding veloce e l'implementazione di VNF. Ericsson e VMware stanno accelerando il time to revenue e consentono ai carrier di offrire esperienze innovative ai propri clienti.

Anders Rosengren, Head of Architecture and Technology di Ericsson

Nella nostra collaborazione con VMware condividiamo l'obiettivo comune di supportare i CSP con un'esperienza eccezionale nell'implementazione e nell'esecuzione della combinazione di software di Ericsson e VMware, dal core all’edge.

Ricordiamo che Ericsson e VMware presenteranno le loro soluzioni al Mobile World Congress 2019 a Barcellona.