Le novità TP-Link per il networking B2B e B2C al MWC 2019

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, TP-Link sarà presente con la sua offerta che comprende in anteprima i nuovi smartphone Neffos X20 e X20 Pro.

Router e Range Extender della gamma AX

Dopo essere state annunciati al CES di Las Vegas, a Barcellona saranno presentati i 3 nuovi router della serie AX dotati del nuovo standard Wi-Fi 6. In particolare il tri-band Archer AX11000, per utenti appassionati di gaming che necessitano di alte prestazioni e funzionalità di ultima generazione. Il router, infatti, trasmette dati a grande velocità, raggiungendo i 10.756Mbps, e grazie alla tecnologia Orthogonal Frequency-Division Multiple Access combinata con il Gaming Accelerator è in grado di eliminare la latenza e le interferenze, risultando l'hub di rete perfetto per tutte le esigenze di gioco a banda larga.

Per casa o ufficio, Archer AX6000 fornisce una velocità di 1.148Mbps sulla banda a 2.4GHz e 4.804Mbps sulla banda a 5GHz e consente di sfruttare la velocità di connessione Internet da 1Gbps con una porta WAN da 2.5 Gbps. La terza novità è Archer AX1800, router entry level dual band 11ax che offre una velocità fino a 1.775 Mbps e un throughput superiore agli standard di categoria. È dotato, inoltre, di tecnologia 1024-QAM e OFDMA come i modelli di fascia più alta e questo lo rende l'opzione perfetta per i consumatori che cercano un’esperienza di alto livello ma ad un prezzo accessibile.

La connessione stabile e veloce di Deco X10

TP-Link ha implementato la tecnologia AX anche nei prodotti della serie Deco. Il primo modello della gamma con standard Wi-Fi 6 è Deco X10, sistema mesh che offre connettività tri-band AX2700 ultra-veloce fino a 1,95 Gbps.

New entry anche nella categoria powerline

Durante l’evento sarà presentato anche il KIT TL-WPA8630P. Archer MR600 e M7650 rappresenteranno invece le nuove versioni per i prodotti 4G LTE, mentre verrà mostrato anche un nuovo adattatore, Archer T2U Plus. Infine, spazio anche alle soluzioni per il business con la Serie Omada rappresentata da prodotti come EAP245, Omada Cloud Controller, EAP225 Outdoor e EAP225 Wall.

La Serie X di Neffos si amplia

Dopo i modelli X9, C9 e C9A, TP-Link annuncia l’ampliamento della famiglia smartphone con due nuovi device della Serie X, con la quale l’azienda fece il suo ingresso nel settore mobile 3 anni fa. Si tratta di Neffos X20 e X20 Pro, i primi cellulari con display HD+ in 19:9 da 6.26 pollici per una migliore esperienza visiva, con interfaccia NFUI 9.0 integrata e sistema operativo Android 9.0 Pie.

Le nuove caratteristiche riguardano il processore di X20 Pro, un Helio P22 octa-core con RAM da 3/4GB e ROM da 32/64/128GB, mentre X20 è dotato di un processore Helio A22 con RAM da 2GB e ROM da 16/32GB (a seconda delle versioni). Entrambi i modelli sono dotati di Dual Camera posteriore 5MP+13MP e fotocamera frontale con AI Beauty Mode, da 13MP per X20 Pro e da 8MP per X20. Altra caratteristica l’algoritmo di Intelligenza Artificiale per ottimizzare il comparto fotografico.

La funzionalità “AI Scene Recognition” infatti consente alla fotocamera di rilevare fino a 17 scene e oggetti diversi per selezionare automaticamente le impostazioni migliori per fotografarli. Da segnalare il display immersivo con notch dal design a goccia e la scocca sfumata, ottenuta grazie all’utilizzo di una tecnica di rivestimento multistrato nanocristallino, elegante e piacevole al tatto.

Le tonalità di colore disponibili sono le sfumature Black, Blue, Red e Aurora Purple per il modello X20; le sfumature Obsidian Black, Sapphire Blue, Malachite Green, e Sunset Purple per il modello X20 Pro. La batteria da 4.100mAh a lunga durata garantisce la possibilità di fare un uso intensivo del cellulare fino a fine giornata. Un altro aspetto da non sottovalutare è la qualità del segnale.