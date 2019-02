Software AG, cloud & IoT in continua crescita

Annunciati da Software AG i risultati finanziari e l’anno fiscale 2018, oltre alle previsioni per l’anno in corso e la nuova strategia di crescita del progetto Helix. La domanda per le soluzioni dell’azienda è particolarmente alta nel mercato globale in rapida crescita dell’Internet of Things (IoT). Il nuovo business Cloud & IoT dell’azienda continua a crescere dinamicamente nell’AF 2018 con 30,3 milioni di euro di ricavi totali e un incremento del 106%. Alimentate dall’elevata domanda di piattaforme cloud-based indipendenti e aperte, le entrate ricorrenti annuali del business Cloud & IoT sono aumentate del 118%. Inoltre, i ricavi totali della Digital Business Platform (incl. Cloud & IoT) di Software AG sono cresciuti del 5% per un totale di 464,7 milioni di euro.

- Aumento del 4% dei ricavi di prodotto totali.

- EBIT +4%, margine di profitto operativo (non-IFRS) al 31,5%, utile netto +17%.

- Crescita del 106% dei ricavi Cloud & IoT, entrate ricorrenti annuali + 118%.

- Digital Business Platform (inclusi Cloud & IoT): +5%.

- Ricavi Adabas & Natural +2%.

Progetto Helix: un percorso verso una crescita sostenibile e redditizia

Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, Software AG presenta la sua nuova strategia aziendale denominata progetto Helix. Helix è un programma di transizione pluriennale volto a far evolvere Software AG in una società di software leader del settore, con una crescita redditizia sostenibile. La trasformazione di Helix si baserà sui punti di forza evidenziati sopra e, al tempo stesso, rivolgerà una maggiore attenzione ai mercati in crescita, un nuovo modello operativo volto a una migliore esecuzione e allo sviluppo di un team più forte. Le tecnologie digitali lanciano sempre più sfide ai modelli di business tradizionali; ciò determina la trasformazione delle industrie e l’apertura di nuove possibilità per la crescita del business.

Sanjay Brahmawar

Nel cinquantesimo anniversario della sua fondazione, Software AG sta compiendo iniziative audaci verso un nuovo percorso. Abbiamo tutto l’occorrente per essere un'azienda di software leader del settore: prodotti best-in-class, mercati in crescita dinamica e persone eccellenti. Sfrutteremo tutti questi punti di forza; infonderemo i miglioramenti in termini di focus, esecuzione e team in tutto ciò che facciamo; e guideremo la nostra azienda verso una crescita sostenibile e redditizia”. Questo cambiamento è guidato dai clienti in un momento in cui le tecnologie digitali stanno costringendo le aziende a riconsiderare tutto ciò che fanno, e noi abbiamo la competenza necessaria per reimmaginare l'integrazione in questa nuova era. Diventeremo il partner ideale per i nostri clienti: un team che aiuta le organizzazioni a riunire applicazioni, cloud, dispositivi IoT e dati per liberare il vero potere delle loro operations in un'epoca in cui il cambiamento è costante e l'adattabilità è la chiave."

L'esperienza di Software AG in termini di integrazione core si colloca al centro di questo spazio suggestivo in cui si intersecano le potenti forze della trasformazione digitale e dei dati in tempo reale. La società convoglierà i propri sforzi attorno alla sua capacità di integrare applicazioni, cloud, dispositivi IoT e dati, posizionandosi come agente chiave e abilitatore per le organizzazioni che cercano di navigare nel mare del cambiamento della trasformazione. Questi sforzi saranno supportati da circa 50 milioni di euro d’investimenti: una cifra compresa tra 20 e 30 milioni di euro derivanti da nuovo capitale di investimento, facendo leva sulla forza del flusso di cassa libero, e il resto proveniente dalle riallocazioni nelle aree R&S e vendite verso aree di crescita. Insieme, queste leve e gli impegni d’investimento mirano a restituire a Software AG un percorso di crescita sostenibile e redditizio.

Previsioni per il 2019 e orientamento a medio termine

Software AG per l’anno fiscale 2019 si aspetta una crescita del business Digital Business Platform (escluso Cloud and IoT) compresa tra il 3% e il 7% anno su anno. Invece, la crescita attesa per la DBP comprendente IoT & Cloud si attesta tra il 75% e il 125% anno su anno. Infine, rispetto alle performance di A&N ci si aspetta una variazione tra il -5% e lo 0% anno su anno. Il margine EBITA non-IFRS si attesterà tra il 28% e il 30%, secondo quanto previsto.