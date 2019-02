Lexmark Cloud Services, più sicurezza nella stampa

Lexmark International rende disponibile la piattaforma di servizi Lexmark Cloud, sviluppata per le attività legate alla gestione dell’infrastruttura di stampa. Le nuove soluzioni sono un aiuto anche per I partner nel risparmio di tempo e risorse amministrando i device dei loro clienti da remoto.

L’offerta Lexmark Cloud Services comprende:

-Lexmark Cloud Print Management, che offre il rilascio sicuro delle stampe con la flessibilità di implementazione necessaria per soddisfare tutte le esigenze, compresa un’opzione ibrida che conserva i lavori di stampa all’interno del firewall per quegli ambienti dove scarseggia la banda o con esigenze di conformità.

-Lexmark Cloud Fleet Management permette ai partner di canale di Lexmark di gestire da remoto i device situati presso i clienti. Analisi in tempo reale offrono uno snapshot di tutte le attività di stampa, copia e scansione a livello aziendale, abilitando un processo decisionale data-driven e miglioramenti continui.

-Lexmark Cloud Connector permette alle aziende di accedere, archiviare e stampare documenti da diffusi siti di condivisione di contenuti.

Lexmark Cloud Print Management mantiene iI lavoro di stampa in una coda personale fino a che l’utente non si autentica presso una determinata stampante, permettendogli così di scegliere quella più comoda, garantendo che documenti contenenti informazioni sensibili non rimangano in giro ed eliminando gli sprechi legati a stampe mai ritirate. Lexmark CPM permette alle organizzazioni IT di ridurre i costi e le preoccupazioni legati a print server, code e gestione dei driver di stampa. Lexmark CPM supporta inoltre il mobile printing da smartphone e tablet iPhone, iPad o Android.

Lexmark Cloud Fleet Management rende i tecnici Lexmark più produttivi offrendo loro un accesso da remote ai device dei loro clienti attraverso un portale intuitivo e facile da utilizzare che permette loro di aggiornare firmware e configurazioni di sicurezza di svariati dispositivi; visualizzare, gestire e configurare ogni dispositivo e app di ciascun cliente; risolvere problemi, recuperare i conteggi delle stampe; e configurare facilmente le macchine. Di conseguenza i partner Lexmark risparmiano tempo e costi di trasferta, indirizzando al contempo in modo rapido ed efficace le preoccupazioni dei clienti.

Tutti i servizi cloud di Lexmark sono supportati da una console real-time analytics che offre informazioni sulle attività di stampa, copia e scansione. La dashboard offre statistiche in tempo reale sul livello di utilizzo suddiviso per singoli individui, business unit, device o ufficio, permettendo alle organizzazioni di identificare eventuali potenzialità di risparmio ed esportare i dati per ulteriori analisi.

Per ancora maggiori funzionalità, Lexmark Cloud Connector collega gli utenti ai file ospitati su diffusi siti di condivisione di contenuti quali Box, Dropbox, Google Drive, e account OneDrive. Una volta registrati, gli utenti possono accedere e stampare da, o scansire e fare l’upload al servizio cloud di loro scelta.