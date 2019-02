Ansys Twin Builder, manutenzione predittiva per gli asset

La versione più recente della soluzione Ansys Twin Builder permette alle aziende di risparmiare milioni di euro in garanzie e costi di gestione dei macchinari. Questa nuova versione della soluzione Ansys permette infatti di fornire manutenzione predittiva per gli asset operativi, favorendo inoltre la creazione di nuovi modelli di business e accelerando lo sviluppo di prodotti di nuova generazione.

La soluzione permette agli operatori di macchinari di creare una rappresentazione virtuale – chiamata anche Digital Twin - delle macchine in grado di fornire supporto nel monitoraggio delle performance e delle necessità di manutenzione, migliorando così sostenibilità ed efficienza delle attrezzature. Nella sua ultima release Ansys 2019 R1, Ansys Twin Builder supporta funzionalità di generazione di gemelli digitali e l’esportazione di modelli per le piattaforme IoT industriali. L’aggiornamento consente agli utenti di ricavare informazioni dettagliate dai dati riguardanti gli asset usati sul campo mediante l’uso di analisi fisiche e basate su simulazioni.i

Sameer Kher, Director, Product Development, Systems and Digital Twins di Ansys I gemelli digitali potranno creare valore aggiunto per le organizzazioni migliorando l’efficienza operativa, rendendo possibili nuovi e più profittevoli modelli di business e permettendo agli early adopter di surclassare la concorrenza. Con Ansys Twin Builder gli utenti possono rapidamente costruire, validare e implementare gemelli digitali basati sulla simulazione ottenendo importanti vantaggi a livello di operation.

La nuova versione permette anche agli utenti di riutilizzare più facilmente i modelli di simulazione 3D esistenti mediante funzioni di modellazione di ordine ridotto - preservando cioè l’accuratezza della modellazione pur riducendo la necessità di storage e aumentando la velocità di simulazione fino a 100 volte. Gli utenti possono facilmente modificare i modelli di Digital Twin degli asset installati e riflettere apparati di campo alterati o aggiornati, come ad esempio pompe, motori e turbine, ai fini di una migliore manutenzione predittiva.

Gwigeun Park, ricercatore di LG Home Appliance & Air Solution Company

Ansys Twin Builder e gli altri prodotti Ansys eseguono una pre-verifica della qualità del circuito e simulazioni delle interferenze elettromagnetiche dell’elettronica, dei motori elettrici e dei conduttori delle nostre appliance per la casa. Con l’aiuto di Twin Builder stiamo sviluppando prodotti innovativi, implementando gemelli digitali per creare prototipi virtuali a livello di singolo componente e condividere le informazioni IoT tra i prodotti. Il supporto alla ricerca ci permette di migliorare l’affidabilità dei prodotti, ridurre il time to market e la necessità di test fisici, migliorando in generale il ciclo di sviluppo dei prodotti stessi.