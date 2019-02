Software AG, al MWC la IoT Smart City Inspiration

Software AG ha scelto di partecipare al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, portando la propria visione del futuro sempre più IoT connected.

Non è infatti un mistero che molte grandi città, in tutto il mondo, stiano considerando ed applicando progetti di smart city. In questo contesto, i Communication Service Providers fungono da veri e propri partner tecnologici e strategici: per creare concretamente delle reti intelligenti, servono infrastrutture e connettività; logico quindi avere nel CSP l’interlocutore naturale.

Tuttavia, anche gli stessi CSP necessitano di partnership tecnologiche aperte e scalabili, per affrontare l'ambiente IT estremamente complesso delle città di oggi e degli ecosistemi cittadini del futuro. Bernd Gross, CTO di Software AG e Co-Fondatore della Piattaforma Cumulocity IoT terrà a Barcellona uno speech dal titolo “Scale Your IoT Services Business To Deliver Smart Cities” per affrontare questi aspetti: spiegherà come rendere le città intelligenti ancora più smart e presenterà casi concreti di clienti Software AG che stanno già affrontando queste sfide a testa alta nel mondo.

Il nostro futuro è IoT-connected. E per dimostrarlo, allo stand di Software AG sarà possibile assistere a diverse demo su temi molti diversi, ma tutti accomunati dalle potenzialità dell’IoT. Le demo verteranno sulla gestione delle tecnologie green, l’ottimizzazione di servizi municipali, la sensoristica industriale e altro ancora. Verrà anche presentata dai nostri rappresentanti di Software AG Italia, Francesco Maselli, VP IoT & Analytics Go-To-Market EMEA e Gianluca Favalli, Senior IoT Solutons Architect, la demo di un progetto italiano per la gestione dell’acqua. I cambiamenti climatici, l'inquinamento industriale e l‘aumento della popolazione stanno rendendo l'acqua una risorsa scarsa. Con una domanda crescente e un'offerta limitata, è estremamente importante per le utilities e i comuni ridurre le perdite lungo la catena del valore. La demo, che mostra un contatore dell'acqua e una valvola con tecnologia LoRa, sfrutta l'architettura aperta di Cumulocity IoT, il supporto multi-protocollo e l‘acceleratore di soluzioni di gestione idrica Software AG (Water Management Solution Accelerator) per ridurre significativamente il consumo pro capite, migliorare la trasparenza dei consumi, ridurre le perdite, e i costi di elettricità e manutenzione.

Il 27 febbraio Software AG terrà anche uno speech dal titolo “Democratizing Industrial Analytics by Making it Self-Service” con Hans De Leenheer, Director Technology Alliances, TrendMiner, Software AG. L'Internet of Things sta aumentando sia la quantità di dati generati che il valore delle competenze necessarie per analizzarli. Oggi grazie alle tecnologie di Software AG l’analytics industriale diventa self-service: anche un tecnico esperto è in grado di usare i dati complessi che vengono resi disponibili in modo semplificato senza la necessità di un avanzato background di data science.