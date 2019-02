TCL Communication, a MWC nuova lineup per il brand Alcatel

TCL Communication presenta al Mobile World Congress le novità di lineup per il brand Alcatel: ecco Alcatel 3, Alcatel 3L e Alcatel 1S e il tablet Alcatel 3T 10.

Tutti sono contraddistinti da un design sofisticato, con Full View Display di casa TCL, e integrati con Google Assistant. L’annuncio testimonia una volta di più la strategia da tempo intrapresa: device di alta qualità, offerti a prezzi sicuramente accessibili.

Peter Lee, General Manager of Global Sales and Marketing di TCL Communication

Stiamo entrando in un'entusiasmante era di innovazione nel mercato degli smartphone con l'introduzione della connettività 5G e di nuovi concetti come i display flessibili, ma è necessario non perdere di vista i consumatori che sono ancora alla ricerca della tecnologia di qualità ma a un prezzo accessibile. Ecco perché continuiamo a migliorare ed espandere la nostra gamma di smartphone e tablet Alcatel garantendo qualità ed esperienze d’uso ottimali ma tenendo in considerazione il budget dei nostri clienti.

Alcatel 3 monta il recente Super Full View Display con Notch 19.5:9 HD+ da 5,9 pollici e un rapporto schermo/corpo dell'88%. Il SoC è uno Snapdragon 439 octa-core, coadiuvato da 4 Gbyte di RAM e 64GB di ROM per i modelli dual SIM, che scendono a 3 Gbyte e 64 GByte per la variante singola SIM. Generosa la batteria, da 3500 mAH. La doppia fotocamera da 16 Mpixel interpolati e la frontale da 13 Mpixel, sono adeguati alla fascia di mercato.

Alcatel 3 sarà disponibile dal secondo trimestre a partire da 179,00 euro (3 + 32GB) e da 229,00 euro (4 + 64GB) nei colori Gradient Black Blue e Gradient Blue Purple.

Alcatel 3L ricalca molte delle caratteristiche di Alcatel 3; ha tuttavia 2 Gbyte di RAM e 16 Gbytes di ROM Inoltre, il SoC è uno Snapdragon 429. Questo m sarà anche disponibile in Q2 al prezzo consigliato di 149,90 € nei colori Anthracite Black e Metallic Blue.

Alcatel 1S è un device dal prezzo accessibile che racchiude funzionalità e software di alta qualità. Lo smartphone offre un’esperienza d’uso fluida grazie ad Android™ 9.0 Pie, SoC Unisoc Spreadtrum SC9863A, Full View Display 18:9 HD+ da 5,5 pollici, 3GB di RAM, 32GB di memoria integrata con espansione microSD e una batteria da 3.060 mAh.

La doppia fotocamera posteriore è da 16MP (interpolati)+ 2MP con effetto bokeh e IA, inoltre offre un design elegante e confortevole grazie al vetro anteriore 2.5D. Il sensore di impronte digitali posteriore incorporato e il software di riconoscimento facciale Face Key offrono protezione e praticità.

Alcatel Serie 1 sarà disponibile dal secondo trimestre 2019 a partire da partire 109,90 euro nei colori Metallic Black, Blue, Rose e Gold.

Il tablet Alcatel 3T 10 si presenta con due altoparlanti frontali, uno schermo HD da 10 pollici, e batteria da 4080 mAh. Monta il recente Android 9.0 Pie. La vocazione multimediale è delineata dalla presenza dell’accessorio Audio Station (acquistabile in bundle) che, collegato al tablet, migliora e amplifica la qualità del suono offrendo fino a sette ore di riproduzione non stop delle proprie canzoni preferite. Audio Station viene fornito con una porta ausiliaria da 3,5 mm, Micro-USB e lettore di schede microSD in modo da poter riprodurre l'audio da qualsiasi lettore multimediale esterno.

Alcatel 3T 10 sarà disponibile entro la fine dell'anno a partire da 179,00 euro, mentre il pacchetto di Alcatel 3T 10 con Audio Station a partire da 229,00 euro.