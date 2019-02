Lenovo, al Mobile World Congress nuovi ThinkPad e non solo

Lenovo porta al Mobile World Congress la propria vision in tema di tecnologia smart, sempre più accessibile a chiunque, per la vera Intelligent Transformation.

Diversi i prodotti presentati, a cominciare dalla celeberrima linea ThinkPad, forte di ben 140 milioni di unità vendute finora.

I nuovi modelli sono T490s, T490, T590, X390 e X390 Yoga. Li accomuna ThinkShield, con funzionalità quali ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert e ThinkShutter, il sistema di sicurezza fisico per webcam. Inoltre, sono basati sul nuovo ThinkPad BIOS con nuove funzionalità inclusa l’autoriparazione. Display HDR su tutta la serie T, e CPU Intel Core di ottava generazione completano il quadro.

Lenovo ha inoltre introdotto i laptop Lenovo 14w con Windows 10 e Lenovo 14e Chromebook per aumentare la produttività di chi lavora in prima linea. Si tratta di dispositivi pensati per chi lavora nella prima linea di contatto con clienti e utenti, dando un contributo fondamentale in diversi settori, dal retail, all’hospitality, dal settore turistico e al manufatturiero.

Lenovo ha anche annunciato un nuovo display mobile ThinkVision M14 e cuffie X1 ANC per massimizzare la flessibilità del lavoro in team da remoto. L'M14 consente ai lavoratori fuori sede di sfruttare lo spazio aggiuntivo sullo schermo e di agevolare la condivisione dei contenuti anche in movimento e l’audio delle cuffie X1 ANC è regolato professionalmente da Dolby. Interessante anche il nuovo Lenovo Tab V7 che combina i vantaggi di un tablet Android (schero IPS Full HD da 6.9” ad esempio) ai pregi degli smartphone, come le comunicazioni vocali o i messaggi testuali.

In collaborazione con Amazon, Lenovo ha recentemente annunciato Lenovo Smart Tab, una nuova categoria di tablet 2-in-1 che si trasformano in smart screen con Amazon Alexa. Basta posizionare Lenovo Smart Tab nella Lenovo Smart Dock fornita di serie e il tablet si trasforma in uno schermo intelligente in modalità “Show”, che consente di interagire con Alexa da qualsiasi punto della stanza. Con i Lenovo Smart Tab, le famiglie avranno in casa un tablet Android con tutte le funzionalità, che funge anche da centro di controllo per i dispositivi della Smart Home. Lenovo Smart Tab è ora disponibile anche in Italia, da oggi in pre-order su Lenovo.com e Amazon.it a partire da 199,00 euro.

Lenovo presenta una nuova gamma di PC consumer IdeaPad e IdeaCentre con Windows 10, che consentono agli studenti, ai giovani professionisti e alle famiglie, una maggiore scelta di forme e colori e diverse soluzioni per le attività quotidiane di navigazione e scrittura.

Disponibile nel formato da 14 pollici e 15 pollici con chassis interamente in alluminio, il nuovo notebook ultra-slim IdeaPad S540 combina prestazioni elevate, grande portabilità e una lunga durata della batteria, consentendo agli utenti di lavorare ovunque in mobilità. Utilizza una CPU Intel Core i7 di ottava generazione con GPU NVIDIA GeForce MX250 o l'opzione di un processore mobile AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10, questo modello ha una potenza di calcolo più che sufficiente per guardare film e serie tv, elaborare testi e fare shopping online. Offre inoltre fino a 12 ore di autonomia della batteria con la tecnologia RapidCharge, che consente fino a 2 ore di utilizzo con circa 15 minuti di ricarica.

IdeaPad S540 ha cornici più sottili rispetto ai modelli precedenti, che vanno a contornare un brillante display IPS Full HD opzionale. L’audio è di qualità grazie agli altoparlanti Dolby Audio.

Il fratello minore di IdeaPad S540 è il nuovo IdeaPad S340, che mostra un profilo ancora più sottile e leggero rispetto a prima in una serie di quattro colori accattivanti e opzioni di formato da 14 o 15 pollici. Oltre a vantare più potenza rispetto a prima, questo laptop ultra sottile può essere equipaggiato con processori di diversa potenza fino al Core i7-8565U di ottava generazione con GPU NVIDIA GeForce MX250 o l'opzione di AMD Ryzen 7 3700U processoremobile con scheda grafica Radeon RX Vega 10 .

Sottile e versatile per chi è in movimento, il nuovo laptop convertibile 2-in-1 IdeaPad C340 è un parente stretto dei notebook ultra-slim IdeaPad S540 e S340. Offre una durata della batteria fino a 8 ore con tecnologia RapidCharge, supporto Active Pen su determinati modelli per prendere appunti o scrivere comodamente da qualsiasi luogo e un lettore di impronte digitali integrato opzionale per un rapido e semplice accesso al PC. Disponibile anche nei formati da 14 pollici e 15 pollici 6, IdeaPad C340 può facilmente passare dalla modalità laptop a quella tablet per digitare e-mail e gestire fogli di lavoro più lunghi, oppure per guardare video durante gli spostamenti quotidiani.

Completa la nuova famiglia di PC consumer il nuovo desktop all-in-one IdeaCentre AIO A340. Progettato per adattarsi a qualsiasi casa o spazio di lavoro, il nuovo IdeaCentre è disponibile in colore Business Black o Foggy White6 con un display Full HD da 22 o 24 pollici, con cornici più sottili di prima. Realizzato per famiglie o professionisti che desiderano un desktop da casa di dimensioni contenute o un desktop da lavoro affidabile per la loro piccola postazione di lavoro o home office, IdeaCentre AIO A340 offre diversi processori fino all’Intel Core i5-8400T con AMD Radeon 530 o grafica integrata, o la possibilità di scegliere un processore AMD A9-9425 di settima generazione con scheda grafica Radeon R5 per le esigenze quotidiane di lavoro o di home computing, come la navigazione, l'invio di e-mail, il budgeting, il fotoritocco e altro.

I nuovi PC IdeaPad o IdeaCentre possono essere abbinati con le nuove cuffie Yoga ANC progettate per l'intrattenimento immersivo o la produttività. Dotate di microfoni ibridi ANC (cancellazione attiva del rumore) ed ENC (cancellazione del rumore ambientale) con assistenza vocale e driver Dolby sintonizzati in grado di filtrare in modo intelligente il rumore di fondo durante le chiamate, le cuffie ANC Yoga suoneranno alla grande.