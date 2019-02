Samsung a MWC, annunciati i modelli della serie Galaxy A

Samsung ha annunciato una nuova gamma di telefoni appartenenti alla famiglia Galaxy A, cominciando con i modelli Galaxy A30 e Galaxy A50.

I nuovi smartphone promettono miglioramenti in quelli che sono i punti chiave: una miglior esperienza visiva, maggior autonomia, e fotocamera che catturi il mondo così come appare.

In sintesi, la nuova serie Galaxy A è progettata per il modo in cui le persone comunica oggi, a partire da foto e condivisione.

DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division at Samsung Electronics

Siamo impegnati nell’offrire progressi significativi, che offrano a chiunque una miglior esperienza mobile. Questo sforzo innovativo inizia con la migliorata linea Galaxy A. Le persone stanno cambiando il modo in cui si connettono fra loro, e hanno bisogno di smartphone che sappiano stare al passo con i tempi. I nostri nuovi Galaxy A garantiscono importanti miglioramenti alle feature essenziali, in grado di assistere l’utente nelle proprie interazioni sociali, con molteplici opzioni per soddisfare esigenze in continuo cambiamento.

Il Galaxy A50 ha una tripla fotocamera, con lenti ultra wide. La fotocamera principale da 25 Mpixel scatta foto ricche di dettagli in piena luce. Al buio, le lenti di nuova concezione riescono a fornire scatti nitidi, riducendo il rumore digitale e catturando più luce possibile.

La camera con AI , con Scene Optimizer, aiuta a migliorare la foto grazie a 20 diverse scene previste. Inoltre Byxby Vision usa fotocamera e AI per lo shop online, per tradurre testi, e trovare informazioni sul soggetto.

A50 permette anche lo sblocco con impronta digitale a schermo, permettendo di sbloccare lo smartphone senza cambiate impugnatura.

Il modello A30 condivide con A50 lo schermo da 6.4” FHD Super AMOLED e la batteria da 4000 mAh. Si differenzia dal fratello maggiore per il processore dua-core da 1.8 Ghz, contro il quad-core da 2.3 Ghz dell’A50. Inoltre, ha una doppia fotocamera da16 Mpixel, e il lettore di impronte digitali è posto sul retro dello smartphone.