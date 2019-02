MWC 2019, ZTE svela il top di gamma Axon 10 Pro 5G

ZTE ha annunciato al Mobile World Congress 2019 il primo smartphone 5G top di gamma: ZTE Axon 10 Pro 5G, disponibile in Europa e Cina entro la prima metà 2019.

Questo modello è basato sui nuovi arrivati di casa Qualcomm: Snapdragon 855 come SoC, e Snapdragon DX50 5G come modem, oltre ad un AI Performance Engine. Axon 10 Pro G supporta le frequenze Sub-6G, e si presenta con un design elegante, , riconoscimento dell’impronta digitale in-display più veloce, audio di alta qualità, mentre le capacità di ottimizzazione grafica Axon Vision offrono ai consumatori foto e video ai vertici.

Xu Feng, CEO di ZTE Mobile Devices

I terminali sono una parte importante del layout end-to-end di ZTE per le applicazioni 5G. Insieme al lancio commerciale della prima rete 5G al mondo, ZTE sta aprendo la strada al lancio del primo smartphone di punta 5G, che combina perfettamente le tecnologie di base 5G con una user experience al top. ZTE Mobile Devices mira a continue innovazioni incentrate sul consumatore, che vogliono fornire inestimabili smart experience 5G ai consumatori, in scenari completi applicabili, stabilendo un ecosistema con dispositivi intelligenti 5G e prodotti IoT.

Gli ingegneri ZTE hanno affrontato una vasta gamma di difficoltà tecniche riguardanti le innovazioni 5G, come la compatibilità elettromagnetica, il design dell’antenna, il consumo energetico e la dissipazione del calore nel processo di sviluppo del prodotto di punta 5G. Ad esempio, ZTE ha utilizzato un modello corrispondente al consumo totale di energia e alla temperatura superficiale e ha migliorato con successo la dissipazione del calore applicando una tecnologia di raffreddamento a liquido e materiali termici compositi a cambiamento di fase.

L’ultimo arrivato nella serie simbolo per ZTE, Axon, implementa anche un design completamente auto-sviluppato e full-band dell’antenna, per ottenere una copertura completa di 2G/3G/4G/5G e prestazioni di sistema migliorate in modo significativo, con una riduzione delle interferenze del segnale. Lo smartphone Axon 10 Pro 5G di ZTE applica anche un’innovativa antenna per slot e un’architettura ad antenna regolabile per garantire il miglior segnale RF, identificando automaticamente gli scenari di utilizzo degli utenti. Inoltre, ZTE adotta la soluzione Smart SAR per ridurre in modo intelligente le radiazioni elettromagnetiche e minimizzare i danni al corpo umano.

Lo smartphone di punta 5G di ZTE offre anche vantaggi significativi sia in termini di dimensioni che di spessore rispetto a uno smartphone 4G, adottando un gran numero di piccoli componenti in un layout “a sandwich” estremamente preciso e integrato.

Per dare agli utenti una miglior esperienza utente, il performance engine AI di nuova generazione di ZTE offre possibilità di multitasking con tranquillità, attraverso la regolazione automatica di CPU, GPU, RAM e ROM, attraverso l’uso di algoritmi AI. Insieme al suo potente chip, la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 e il modem Snapdragon X50 5G, i consumatori godranno di un’esperienza utente di altissima qualità su una rete 5G, incluse maggiore velocità, bassa latenza e larghezza di banda elevata. Inoltre, Axon 10 Pro 5G di ZTE applica l’AI per offrire un insieme diversificato di funzioni migliorate, tutte AI, come l’incredibile tripla telecamera, il motion capture, il riconoscimento scene, la regolazione illuminazione ritratto, l’apprendimento del comportamento utente – AI ovunque.

ZTE sta facendo dei test sul terminale 5G, e collabora con i principali operatori in 8 paesi in tutto il mondo. ZTE Mobile Devices continuerà ad accelerare il processo di commercializzazione del terminale 5G, collaborando con i partner globali.