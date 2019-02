D-Link, al Mobile World Congress il nuovo router Wi-Fi 5G NR

D-Link ha presentato al Mobile World Congress 2019 una grande novità: DWR-2010 5G NR Enhanced Gateway è il suo primo router Wi-Fi 5G NR con rete WiFi AC e AX.

Il DWR-2010 5G NR Enhanced Gateway di D-Link è in effetti uno dei primi nel suo genere e sul mercato. Grazie alle alte performance offerte dal 5G, il DWR-2010 può sfruttare appieno la capacità di banda wireless AC/AX, garantendo un'esperienza internet pari a quella via cavo attraverso la connettività mobile. Il gateway è dotato di un modulo 5G New Radio NSA integrato e può operare su frequenze inferiori a 6 GHz o mmWave in configurazioni da 200 MHz (2 x 100 MHz) o 800 MHz (8 x 100 MHz).

Cinque le porte ethernet, di cui una a ben 2.5 Gbit. Le antenne dedicate al 5G sono 4, e la rete WiFI supporta lo standard Mesh.

Il gateway 5G amplia le opzioni di connessione e consente di sfruttare pienamente i servizi a banda larga anche in aree remote non coperte adeguatamente dalla rete fissa.