T.net, nuovi soci entrano nel CDA: ecco QuaeNet e Ignitus

T.net S.p.a. ha annunciato di aver raggiunto un accordo con QuaeNet e Ignitus per l’ingresso nel capitale azionario, per una quota del 27% della società.

Dopo aver deliberato a novembre un aumento di capitale a 760000 euro, per T.net arrivano soci importanti e competenze altamente qualificate.

Ossama Bessada, CEO di QuaeNet, ora è nel Consiglio di Amministrazione di T.net. Anche Natale Lia, CEO di Ignitus, entra nel CDA della società.

Ossama Bessada, CEO di QuaeNet

La decisione di investire in T.Net deriva dal fatto che non è più una start-up; l’azienda ha una squadra solida e una guida capace, nella figura di Francesco Mazzola, oltre a un ampio portafoglio di installazioni di successo. T.net ha le caratteristiche e le abilità di un IoT integrator completo; questo ci consente di supportarla per farla crescere maggiormente nel mercato italiano e portare questa esperienza in altri paesi dove operiamo, come il Canada e il Medio Oriente.

Natale Lia, CEO di Ignitus

Per la crescita del progetto QuaeNet nel mondo abbiamo fatto uno scouting intensivo; T.net è risultata tra le scelte migliori e abbiamo deciso di puntarvi. L’azienda ha una lunga esperienza come fornitore di connettività a banda larga e di progetti IoT e come system integrator. QuaeNet e T.net sono i partner ideali di Ignitus per completare l’offerta IoT in tutto il mondo.

A tutte le novità fin qui descritte, si aggiunge il cambio di ragione sociale: T.net perde il termine “Italia”: una scelta coerente con la azione di internazionalizzazione iniziata due anni fa. Da Singapore al Canada agli Stati europei,l’Amministratore Delegato Francesco Mazzola e il suo team di ingegneri hanno diffuso visioni e soluzioni aziendali in tutto il mondo.

Francesco Mazzola, CEO di T.net

Sto guidando l’azienda verso nuove opportunità, sempre alla ricerca delle migliori tecnologie, talvolta superando i nostri confini, trattenendo il respiro. Oggi posso confermare che questi nuovi investitori ci aiuteranno a rendere T.net un player IoT internazionale e sono la naturale evoluzione del percorso iniziato a settembre 2018 con l’ingresso in EIT Ditgital. Le sinergie con QuaeNet Inc. e QuaeNet Italia ci permetteranno di sviluppare tecnologie innovative in ambito ITS, Digital Cities e Smart Agriculture.