Asit e Sennheiser, un partnership per il mondo business

Si amplia l’offerta di Asit in ambito Unified Communication & Collaboration con la partnership stretta con Sennheiser per la distribuzione di auricolari e microfoni.

La nuova collaborazione con Asit riguarda in particolare la distribuzione in Italia di auricolari e microfoni all’avanguardia per il mondo office e dei contact center. L’offerta Sennheiser è rivolta sia a system integrator che operano nel mondo IT che nell’audio professionale: la partnership con Asit nasce proprio per aumentare la presenza del brand tedesco sul canale IT attraverso la proposizione delle soluzioni office e per il mondo UC.

Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit

Abbiamo scelto Sennheiser per la capacità di questi prodotti di integrarsi perfettamente con le soluzioni di altri brand già presenti nel nostro portafoglio, per esempio 3CX. Vogliamo crescere molto nel mercato UC & Collaboration, nell’ottica di aumentare sempre più la nostra presenza nel canale IT. Proprio per questo stiamo continuamente inserendo nuovi prodotti che permettano di rendere la nostra offerta completa e più appetibile possibile per system integrator e rivenditori specializzati nell’IT, un percorso che abbiamo già iniziato tempo fa con l’inserimento di soluzioni wifi e centralini basati su standard asterix, quindi aperti e in cloud.

Sennheiser, azienda tedesca con oltre 70 anni di storia, tra i maggiori produttori al mondo di microfoni, cuffie e sistemi di trasmissione wireless, con i suoi prodotti si rivolge al mondo consumer, business e broadcast. Le sue cuffie a filo e wireless, per ambiente ufficio e call center, sono compatibili con le piattaforme e i prodotti sviluppati dai principali fornitori di soluzioni telefoniche e di Unified Communication. Nel portofolio di Sennheiser anche sistemi audio professionale progettati appositamente per sale meeting e spazi congressuali (per applicazioni di conferenza, videoconferenza e Webconference). Tanti prodotti diversi, ma tutti caratterizzati da design, materiali ed elevata qualità audio.