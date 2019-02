Ericsson scelta da Swisscom per il Security Operation Center

La soluzione Security Manager di Ericsso è stata preferita da Swisscom per fornire più automazione, visibilità e controllo al suo Security Operation Center. L’accordo prevede anche l'automazione della gestione della security e gli analytics di sicurezza di livello base.

Åsa Tamsons, Senior Vice President e Head of Business Area Technologies & New Businesses Ericsson

La sicurezza è un aspetto fondamentale nel business di Swisscom. Ericsson Security Manager trasformerà la gestione della sicurezza della rete mobile di Swisscom e, in futuro, supporterà lo sviluppo di nuovi use case nel settore delle telecomunicazioni, rispondendo al contempo alle crescenti esigenze di sicurezza.