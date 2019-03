Econocom entra a far parte di Android Enterprise Recommended

Econocom aderisce al programma per i managed service provider Android Enterprise Recommended. Obiettivo garantire ai clienti una maggior sicurezza per Android. Android Enterprise Recommended è un programma di Google e e si propone di garantire ai clienti una maggior sicurezza nell’implementazione di Android e un’enterprise mobility che sia il più coerente e attuale possibile.

Enrico Tantussi, Country Manager di Econocom Italia

Siamo entusiasti di questo ulteriore consolidamento della collaborazione con Google, che ci permette di mettere a disposizione anche delle aziende italiane tutta la nostra expertise nell’enterprise mobility. Il mobile working è sempre più presente e strategico per le aziende, che devono potersi dotare di soluzioni in grado di migliorare la produttività: proprio questa è la nostra missione, aumentare l'agilità dei nostri clienti attraverso le migliori soluzioni innovative e flessibili.

Questo programma permetterà agli utenti di beneficiare dell’intera gamma di prodotti Android, rispettando i rigorosi standard aziendali.

Benjamin Dreux, Head of Workplace Solutions di Econocom

Dopo essere diventati uno dei primi integrator accreditati Android zero-touch, siamo entusiasti di questa nuova certificazione, che consoliderà la posizione del gruppo come player leader nell’enterprise mobility. I nostri clienti avranno ora la certezza della nostra profonda esperienza in una delle piattaforme mobile più utilizzate al mondo.

Il gruppo Econocom è già da tempo partner di Google per il digital workplace (G-Suite e Chrome OS) e per il cloud (Google Cloud Platform) e, grazie alle competenze mobility e cloud di Asystel Italia, è ora partner autorizzato Android Enterprise Recommended per i Managed Service Provider in Europa. Questo consentirà a tutto il gruppo di rafforzare la propria esperienza nella mobility enterprise.

In qualità di partner MSP, Econocom, insieme ad Asystel Italia:

-Offre una profonda competenza tecnica grazie a team dedicati e specificatamente formati da Google nell’implementazione e nel supporto Android.

-Fornisce una solida esperienza nei sistemi di gestione della mobilità aziendale (EMM1) Android Enterprise Recommended.

-Lavora a stretto contatto con i team di Google su pianificazione e assistenza.

-Forma i propri team dedicati sulle più recenti funzionalità di Android e sulle best pratice consigliate da Google.