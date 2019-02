Cat Phones, per le aziende europee i cellulari sono fragili.

Secondo una ricerca di Cat Phones, l’86% delle aziende ha dichiarato di aver dovuto riparare smartphone a causa dei danni subiti durante le attività lavorative.

È quindi evidente che le aziende europee stiano spendendo cifre sempre più importanti per la manutenzione dei telefoni aziendali. Anche a causa di questi costi crescenti, si stanno aprendo interessanti prospettive per i dispositivi rugged, molto più robusti.

Un'indagine sugli acquirenti di telefoni cellulari in 497 aziende europee, mostra che il 69% ritiene che i telefoni si danneggino facilmente. Il 69% afferma anche di spendere di più per i telefoni aziendali rispetto al passato. Più della metà degli intervistati afferma che la riparazione e la sostituzione di dispositivi guasti è un problema crescente per la loro attività.

La produttività ne risente anche quando i dipendenti sono costretti a rinunciare al telefono cellulare durante il periodo di riparazione o sostituzione, che in due casi su tre richiede da due giorni ad una settimana.

Le ricerche condotte dai principali analisti di comunicazioni mobili, CCS Insight, indicano cheun consumatore europeo su tre ha subito danni allo schermo del proprio smartphone negliultimi tre anni. Sostituire uno schermo rotto di uno smartphone di fascia alta senza assicurazione non è economico. Ad esempio, una riparazione di uno schermo singolo sui nuovi smartphone di punta può costare tra i 150 euro e i 360 euro, mentre per riparazioni importanti, come danni causati da liquidi o da acqua o la sostituzione di pulsanti rotti, si può arrivare fino a 650 euro; cifre sicuramente ragguardevoli, non di rado vicine o perfino superiori al valore stesso del cellulare.



Ben Wood, Head of Research di CCS Insight

La fragilità degli smartphone moderni è diventata un problema reale. Non sorprende che le aziende stiano cercando dispositivi più robusti, dati i costi associati alla riparazione degli smartphone e l'impatto negativo sulla produttività quando un dispositivo si rompe.

Ecco quindi che la durabilità del dispositivo è diventata uno dei requisiti principali per i responsabili delle decisioni IT e gli acquirenti di telefoni all'interno delle aziende, al pari di connettività, sicurezza e gestibilità dei dispositivi.

Passare a un dispositivo rugged appropriato è all'ordine del giorno per gli acquirenti di telefoni cellulari nelle aziende europee. Il 44% sta valutando la possibilità di sostituire il proprio portfolio aziendale con dispositivi robusti, mentre un buon 8% già ne dispone. I dispositivi rugged sono tra le aree di investimento per la mobilità aziendale in più rapida crescita, con il 21% dei responsabili delle decisioni IT che afferma di voler rivalutare le spese in questo settore per i prossimi 12 mesi.

Riccardo Ferree Drago, proprietario di Drago Fleet

In questo settore, i telefoni sono soggetti a continue cadute e le lunghe giornate di lavoro richiedono la migliore batteria a lunga durata disponibile sul mercato. Ho usato tutti i dispositivi rugged e i Cat sono i migliori, punto! Equipaggiare una flotta è costoso ma con i telefoni Cat non devo mai preoccuparmi perché non si rompono mai. E se qualcosa va storto, puoi contare su un’ottima garanzia - è praticamente indistruttibile!

Nell'Europa occidentale, la ricerca CCS Mobile Buying Survey suggerisce che in media le persone mantengono i telefoni per 40 mesi. Con la probabilità che un dispositivo debba essere riparato prima o poi, le spese totali da sostenere durante il corso della propria vita possono essere significative.

La fiducia dei clienti Cat non è certo priva di basi concrete: ogni prodotto è sottoposto a test rigorosi prima del lancio. Ad esempio, il modello di punta Cat S61 vanta un hardware di livello militare (Mil- Spec 810G). È resistente alla polvere e impermeabile fino a 3 m di profondità per 1 ora (certificato IP68 e IP69K), e il display è protetto da Gorilla Glass 5 e circondato da una cover protettiva integrata nel design industriale. È inoltre costruito per sopravvivere al test di Cat Phones che prevede cadute da 1,8 metri su una superficie in acciaio per 30 volte consecutive da diversi orientamenti.