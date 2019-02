Wiko, al MWC 2019 nuovo logo e i nuovi View3 Pro e View3

Wiko si presenta al Mobile World Congress con logo rinnovato, ed espandendosi in oltre trenta Paesi nel mondo. Annunciati anche i nuovi View3 Pro e View3.

L’azienda francese, in un mercato estremamente competitivo, è riuscita a rimanere al terzo posto nel mercato in Francia, e al quarto in Italia. Wiko ha annunciato anche lo sbarco sul mercato Nord Americano, con due sedi a Dalla e ad Atlanta. In partnership con l’operatore Sprint, fra i maggiori negli Stati Uniti, Wiko si appresta a lanciare un nuovo device per il mercato statunitense.

Brandy Kang, CEO di Wiko USA

mercato statunitense ha un enorme potenziale per un brand come Wiko. Le nostre capacità industriali e in ambito R&D, insieme al nostro forte heritage di brand europeo, offrono molte opportunità per anticipare e soddisfare poi le esigenze di carrier locali e partner. Il nostro obiettivo è quello di diventare rapidamente un player importante negli Stati Uniti. James Lin, Presidente di Tinno & Wiko Group

Stiamo compiendo grandi trasformazioni per migliorare costantemente i nostri standard. Nel 2019 abbiamo scelto di semplificare il nostro portfolio e di perfezionare l’esperienza utente, focalizzandoci sulla durata della batteria e sulle prestazio ni del processore. Per farci trovare pronti per le sfide del futuro, il gruppo ha scelto di investire nella tecnologia 5G. Gli sforzi portati avanti si sono già tradotti nel conferimento di un “Red Dot Award” nel 2018 per lo sviluppo di un router Wi-Fi a 60GHz in grado di assicurare una velocità di trasferimento fino a 1Gbps. Il gruppo si sta preparando a lanciare un ecosistema completo di prodotti 5G per il 2020.

Grazie a una tecnologia ben progettata e a prezzi accessibili, l’obiettivo del brand è quello di essere al fianco dei suoi consumatori. Il 2019 sarà l’anno di un importante rinnovamento del brand.

Violetta Jovanovic, Global Marketing & Communication Director

Wiko si è evoluta come azienda e ora si sta evolvendo come brand. Senza perdere i suoi valori fondamentali, il brand sta guadagnando in maturità e chiarezza. Il brand non sta cambiando, anzi, si sta dimostrando ancora più vicino ai suoi clienti. Il dialogo e la centralità della nostra community saranno più che mai il cuore della strategia di Wiko.

Al MWC 2019, Wiko svela un logo dall’aspetto rinnovato, con l’iconica forma della W e il caratteristico colore “Bleen6” che assumono tratti decisi e più audaci. Il brand assume un carattere più riconoscibile e maturo, senza perdere le sue caratteristiche essenziali. Una nuova piattaforma di comunicazione supporterà il rinnovamento del brand nei prossimi anni, a partire dal 2019 con il lancio dei nuovi prodotti e della collezione View3.

I nuovi modelli portano senza dubbio la linea View su un livello superiore: display ultra-wide, tripla fotocamera intelligente, batterie di lunga durata e prestazioni elevate sono caratteristiche di tutto rispetto.

View3 Pro e View3 offrono il triplo delle possibilità di effettuare scatti sorprendenti. Il sensore IMX486 di Sony da 12MP e 1,25μm pixel size permetterà di realizzare scatti incredibili, nitidi e ricchi di colore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera frontale da 16MP del View3 Pro assicura che i selfie siano davvero allo stato dell’arte, e anche in questo caso non ci sarà da preoccuparsi della scarsa luce ambientale: grazie alla tecnologia Big Pixel, questa fotocamera combina 4 pixel in 1 per catturare al meglio la luce. Una vera chicca per i tanti appassionati di selfie.

Per quanto riguarda l’autonomia, spesso vero tallone d’Achille degli smartphone, Wiko ha optato per una generosa batteria da 4000mAh, contemporaneamente riducendo i consumi del 15%. Il risultato? Fino a due giorni di utilizzo. Nel caso del View3 Pro, grazie alla tecnologia di ricarica rapida Pump Express, il tempo necessario per ricominciare a usare lo smartphone sarà quanto mai breve.

Ecco le specifiche principali dei due modelli:

View3 Pro

- 6,3 “and FHD+ display

- Triple rear camera : 12MP+13MP +5MP

- Front camera : 16MP

- Mediatek Helio P60 Octa-Core

- 128GB/6GB ROM RAM (optional 64/4GB ROM RAM)

- + up to 256GB micro SD card

- 4000 mAH battery with fast charging

- Android Pie Version

- Face unlock, fingerprint, NFC and USB type-C

View3

- 6,26 “and HD+ display

- Triple rear camera : 12MP+ 13MP + 2MP

- Front camera : 8MP

- Mediatek Helio P22 Octa-Core

- 64GB/3GB ROM RAM

- + up to 256GB micro SD card

- 4000 mAh battery

- Android Pie Version

- Face unlock and fingerprint