Tecnologia e design: Milano accoglierà gli IBM Studios

AI, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing hanno trovato sede negli IBM Studios. La location voluta da IBM e disegnata dall’arch. De Lucchi. 4.000 m2, dieci ambienti disposti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni per la trasformazione e innovazione digitale: questo il biglietto da visita del nuovo IBM Studios, lo spazio di piazza Gae Aulenti a Milano che aprirà le porte questa primavera.

Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di IBM Italia

La struttura sarà aperta a chiunque desideri avere un ruolo da protagonista nel cambiamento di cui questo Paese ha bisogno. Viviamo, infatti, un momento storico senza precedenti in cui le tecnologie esponenziali possono semplificare i processi burocratici, favorire l’efficienza, tracciare i prodotti del made in Italy offrendo così linfa al rapporto di fiducia con i consumatori. Oggi siamo in grado offrire nuova energia in ogni settore e sostenere il lavoro di qualunque tipo di professionista. E tutto ciò applicando soluzioni di intelligenza aumentata, frutto della collaborazione tra persone e tecnologia.

Con un impegno finanziario complessivo di oltre 40 milioni di euro in 9 anni, IBM Studios infatti sarà la casa di vetro dell’innovazione tecnologica e si candida ad esserne il cuore pulsante.

Per facilitare l’obiettivo era necessario disporre di un luogo iconico tra la gente, al piano strada come le botteghe degli artigiani, per far comprendere quanto sia importante il ruolo dell’innovazione e per accelerare lo sviluppo delle competenze. Perché sono queste ultime la priorità imprescindibile per un Paese che deve trasformare il gap in opportunità, puntando a promuovere nuova occupazione e a recuperare in termini di produttività. L’occasione ci è stata fornita da Coima RES, proprietaria dell’immobile. L’IBM Studios si inserisce in un percorso di rinnovamento delle nostre sedi italiane. Il 2018 ha infatti visto l’inaugurazione del nuovo complesso di Roma, in zona Fiera, e l’avvio della ristrutturazione dell’headquarter di Segrate. Uno sforzo complessivo che IBM Italia dedica al sistema Paese.

Il motore dell’IBM Studios sarà alimentato dalle competenze: quelle dei più giovani, da formare e far crescere nel tempo, e quelle dei professionisti, pronte per essere poste al servizio dell’ampio ecosistema nazionale. A testimoniarlo sono le specifiche aree di cui è composta la struttura: IBM Cloud Garage, Strategy&Design Lab e IBM Client Center che, unite, costituiranno un vero e proprio innovation journey.

-IBM Cloud Garage identifica un centro di sperimentazione per lo sviluppo di applicazioni in cloud e, al tempo stesso, una metodologia che combina approcci innovativi come Design Thinking e Agile. Parte di una rete di hub fisici aperti in tutto il mondo, il Garage stimola le aziende, di ogni tipo e settore, a dare corpo all’innovazione. Da un lato favorendo la collaborazione tra product manager, architetti software e professionisti, dall’altro sviluppando strategie e prototipi su modelli pubblici e ibridi di cloud.

-Nella parte dedicata allo Strategy&Design Lab, i team lavoreranno per creare esperienze personalizzate e servizi per ogni tipologia di industria con una specializzazione in tecniche di co-creazione, capaci di rispondere alle necessità di imprenditori e professionisti. Il concept nasce con il preciso scopo di fornire alle aziende gli stimoli e le competenze per reinventarsi agevolando il cambiamento culturale e tecnologico attraverso l’analisi avanzata e una profonda comprensione delle esigenze dei clienti, passando poi ad un approccio orientato alla progettazione.

-IBM Client Center è l’espressione locale di un network europeo composto da 16 strutture e rappresenta il luogo di incontro e scambio di esperienze tra business e culture differenti. Questo sarà anche il luogo più popolare e aperto della struttura, quello destinato a dare rilievo non solo alle iniziative di IBM ma anche a quelle di tutto l’ecosistema allargato capace di contribuire all’innovazione del Paese.