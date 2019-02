MioDottore, nuove funzionalità per la versione Premium

MioDottore approccia il 2019 con una forte spinta innovativa. Per gli specialisti con profilo MioDottore Premium in arrivo innovativi strumenti dedicati.

I professionisti potranno ora utilizzare le nuove funzionalità di Fatturazione elettronica e Scheda clinica integrati direttamente nel loro gestionale e in grado di supportarli in tutte le fasi del loro lavoro.

Luca Puccioni, CEO di MioDottore

Il lancio dei nuovi strumenti conferma il costante impegno di MioDottore nello sviluppo di funzionalità e servizi per aiutare i medici a connettersi con i pazienti e a svolgere la loro professione in maniera più semplice grazie alla tecnologia. L’innovazione, infatti, sempre più pervasiva della nostra quotidianità, va vista come un’opportunità per semplificare gli stili di vita, consentendo da un lato ai pazienti di trovare uno specialista in maniera semplice e immediata in qualsiasi momento e ovunque si trovino e, dall’altro, ai medici di liberare tempo prezioso dagli aspetti più burocratici del lavoro da dedicare, così, alla cura dei propri pazienti. Grazie al continuo impegno di MioDottore nell’innovazione, i dottori possono ora contare su tecnologie che permettono loro di ottimizzare il servizio ai pazienti esistenti e di acquisirne di nuovi. Semplici da utilizzare, le nuove funzionalità da un lato agevolano gli specialisti nel formulare diagnosi corrette e, dall’altro, grazie a un servizio più personalizzato, li aiutano a migliorare la relazione medico-paziente.

In aiuto ai professionisti sanitari, anch’essi soggetti alla fatturazione elettronica, MioDottore lancia la nuova funzionalità Fatturazione elettronica, completamente integrata nel gestionale degli specialisti con profilo MioDottore Premium.



Questa nuova feature consente ai dottori di tracciare tutte le fasi del ciclo di fatturazione in pochi semplici clic – generazione e trasmissione automatica delle fatture all’Agenzia delle Entrate: sarà per loro semplicissimo emettere fatture precompilate a norma di legge e risparmiare tempo prezioso, senza l’onere di dover caricare manualmente le fatture sul sito dell’Agenzia. Inoltre, questo servizio – diversamente da tool generici che si rivolgono a professionisti di diversi settori – è stato sviluppato appositamente per indirizzare le esigenze degli specialisti sanitari, semplificando ulteriormente lo studio e l’utilizzo del software da parte dei medici.

L’altra grande novità di MioDottore dedicata ai medici riguarda la Scheda clinica che, disponibile anch’essa per coloro che hanno profilo Premium, permette agli specialisti non solo di registrare lo storico delle visite ma anche di organizzare le informazioni sui consulti medici forniti, sulle diagnosi, sulle medicine prescritte e sul paziente stesso, nonchè ora con la possibilità di allegare esami e referti forniti dal paziente stesso. Si tratta, quindi, di uno strumento pensato appositamente per aiutare dottori e pazienti ad avere una relazione più personalizzata.

Entrambe le funzionalità sono integrate nel gestionale degli specialisti che costituisce un unico punto di accesso a tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il proprio lavoro: agenda aggiornata in tempo reale, sito web personale, prenotazioni di visite 24/7, gestione degli appuntamenti con i pazienti e della lista di attesa in maniera completamente automatica, invio di notifiche di reminder via sms ai pazienti e ora anche fatturazione elettronica e scheda clinica. MioDottore Premium rappresenta, quindi, uno strumento a 360° che permette ai dottori di digitalizzare gli aspetti amministrativi e gestionali, consentendo loro di focalizzarsi maggiormente sulla parte medica.