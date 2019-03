Var Group, acquisito il 60% della società tedesca PBU.

Var Group ha annunciato di aver portato a termine l’acquisizione del 60% della tedesca PBU, facendo un passo deciso verso un percorso di internazionalizzazione.

È la stessa AD Francesca Moriani a sottolineare l’importanza di questa operazione, grazie alla quale si costituisce un polo europeo, in grado di affiancare le imprese del settore manufatturiero nel percorso di digital transformation.

Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group S.p.A.

Lavoriamo con oltre 10.000 imprese, il nostro obiettivo è aiutarle a portare l’eccellenza del Made in Italy nel mercato globale: si tratta di una sfida strategica per la crescita della nostra economia che oggi riusciamo a sostenere oltre i confini nazionali. Questa acquisizione rappresenta il primo passo per una strategia che ci renderà sempre più presenti a livello internazionale. A distanza di circa un anno dall’acquisizione di Tech- Value, ampliamo la nostra proposizione di digital services per il settore manifatturiero, a cui offriremo, oltre a servizi di progettazione della produzione e PLM, soluzioni di Managed & Security services e Digital Industry Solutions, portando in Europa le competenze e le soluzioni innovative che abbiamo già sviluppando con successo nel mercato italiano.