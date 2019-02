MWC, D-Link amplia la gamma Nuclias di switch e access point

D-Link ha annunciato al Mobile World Congress 2019 ha annunciato nuovi switch e acces point che vanno ad arricchire la famiglia 100% Cloud Nuclias. Si tratta di DBS-2000, la prima serie di switch Cloud, e di due access point: DBA-2520P e il DBA-2820P.

Nuclias è la soluzione di gestione della rete basata su cloud di D-Link, che consente ai service provider e agli imprenditori di configurare e monitorare le proprie infrastrutture di rete in modo semplice e da remoto. È stata lanciata al MWC 2018. Con hardware attivabile con licenze, permette reporting e una gestione centralizzata, oltre ad implementazioni zero-touch, e aggiornamento OTA tanto per gli switch DBS-2000 che per i nuovi access point.

Ecco i modelli della gamma DBS-2000:

- DBS-2000-10MP: 8*GE PoE + 2*SFP con 130W PoE budget

- DBS-2000-28P: 24*GE PoE + 4*GE Combo con 193W PoE budget

- DBS-2000-28MP: 24*GE PoE + 4* GE Combo con 370W PoE budget

- DBS-2000-28: 24*GE + 4*GE Combo

- DBS-2000-52: 48*GE + 4*GE Combo

- DBS-2000-52MP: 48*GE PoE + 4*GE Combo con 370W PoE budget

Per quanto riguarda gli access point, i nuovi prodotti di casa D-Link sono pensati per reti particolarmente congestionate; non a caso supportano fino a 16 SSID, oltre a WPA3 e Link Aggregation Control Protocol.

Il DBA-2520P offre 1,9 Gbps 802.11ac Wave 2 Wi-Fi con 3 x 3 MU-MIMO, mentre il DBA-2820P offre 2,6 Gbps 802.11ac Wave 2 Wi-Fi con 4 x 4 MU-MIMO.