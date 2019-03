Citrix, nuove cariche manageriali per la struttura EMEA

Citrix ha annunciato di aver rinnovato la leadership per quanto riguarda l’area EMEA, allo scopo di offrire il miglior supporto possibile a clienti e partner.

Nel dettaglio, Eric Kline diventa Chief Operating Officer EMEA, Lee Hughes assume il ruolo di Vice President Networking EMEA, mentre Daren Finney sostituisce Eric Kline nel ruolo Vice President Partner EMEA.

In qualità di COO EMEA, Eric Kline sarà responsabile delle vendite digitali, dei rinnovi, del marketing e delle funzioni di go-to-market. La sua sede di lavoro è ad Amsterdam e riporta a Sherif Seddik, Senior Vice President e Managing Director EMEA in Citrix.

Daren Finney sostituisce Eric Kline come Vice President Partner Sales EMEA, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno dell’azienda verso i partner nell’area EMEA, garantendo loro successo a lungo termine e profittabilità. Attualmente lavora in UK e riporta a Craig Stilwell, Vice President, Worldwide Partner Sales in Citrix.

Con un’ampia visione del multi cloud ibrido, insieme all’Intelligent Workspace e agli Analytics, il Networking gioca un ruolo strategico per Citrix. Lee Hughes sarà responsabile della divisione di Networking, che sarà centralizzata in EMEA. La sua sede di lavoro è a Londra e riporta a Sherif Seddik.