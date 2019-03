Plantronics, nuova nomina per la leadership del team EMEA

Plantronics ha annunciato di aver nominato Paul Clark Senior Vice President - Europa, Medio Oriente e Africa, e guiderà i team sales Plantronics e Polycom.

Il manager si occuperà delle operazioni di vendita congiunta, offrendo soluzioni audio, video e cloud per supportare i clienti durante il lavoro, la condivisione, la collaborazione e l’entertainment. Un segno di discontinuità che colloca in modo univoco la società, incontrando quindi le esigenze del mercato.

Jeff Loebbaka, Executive Vice President, Global Sales, Plantronics

L'esperienza di Paul Clark nel settore e nella gestione aziendale, lo rende la persona ideale per dirigere l'attività di vendita combinata di Plantronics e Polycom in EMEA. Il suo obiettivo sarà quello di guidare l’unificazione delle vendite, per soddisfare e superare tutte le aspettative dei nostri partner e clienti. Il settore è in continua evoluzione e la forza del nostro portfolio richiede la giusta struttura, in un momento storico complesso, in cui i clienti richiedono soluzioni audio e video di alta qualità, facili da acquistare, utilizzare e gestire.

Paul Clark, Senior Vice President – Europa, Medio Oriente e Africa

È un momento entusiasmante per entrare nel mondo delle UC e nel settore della collaboration. Con la crescita di nuovi ambienti di lavoro e la collaborazione dispersiva, che non mostra segni di cedimento, ci sono grandi opportunità per noi, per i nostri partner e per i clienti finali. L’unione dei due brand, Plantronics e Polycom, offre una delle più ampie offerte di dispositivi di comunicazione, con una vasta gamma di funzionalità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Siamo qui per guidare e domare il caos della comunicazione e consentire alle persone di concentrarsi solo su ciò che devono fare, offrendo loro esperienze facili, intuitive e coerenti per connettersi da qualsiasi dispositivo, luogo o piattaforma cloud UC.

Ricordiamo che durante la sua carriera in Plantronics, Clark ha lanciato il primo programma di reseller, ha introdotto il marchio Plantronics nel mercato retail ed è stato uno dei primi promotori dello sviluppo di cuffie wireless, contribuendo in modo significativo alla crescita del business di Plantronics: la sua nomina è una scelta quindi naturale.

Plantronics e Polycom offrono ora un portfolio ineguagliabile di soluzioni integrate e intelligenti che va dalle cuffie, ai software, ai telefoni fissi, ai sistemi di audio/video-conferenza e ai servizi cloud. Questa offerta combinata garantisce ai clienti gli strumenti e la flessibilità di cui necessitano per creare la migliore esperienza quando si connettono a ciò che è più importante per loro, a Paul Clark il compito impegnativo e gratificante di massimizzarne la resa sul mercato.