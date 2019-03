Sophos, integrazione fra Mobile Security e Microsoft Intune

Sophos ha annunciato l’integrazione tra Sophos Mobile Security e Microsoft Intune. Gli utenti Intune potranno godere della sicurezza di Mobile Security.

Le imprese garantiranno così ai propri dipendenti l’accesso sicuro ai dati da qualsiasi dispositivo o luogo, nel pieno rispetto delle policy aziendali.

Disponibile su Microsoft Azure, l'integrazione di Sophos consentirà agli amministratori IT di configurare le policy di utilizzo dei singoli dispositivi all'interno di Microsoft Intune, salvaguardando la produttività dei dipendenti. Al tempo stesso gli utenti potranno lavorare da qualunque device e ovunque desiderino, senza inficiare la conformità alle policy.

Se un singolo endpoint risulta compromesso, gli amministratori avranno accesso alle informazioni dettagliate sulla sicurezza di Sophos Mobile Security e potranno scegliere efficacemente come bloccarlo, impedendo l’accesso ai dati aziendali.

Dan Schiappa, chief product officer di Sophos Ci stiamo muovendo verso reti ‘Zero Trust’ e diventa dunque imprescindibile impegnarsi nel costante miglioramento dell'accesso condizionale. L’incremento del lavoro da remoto e il conseguente effetto sull'accesso ai dati aziendali attraverso una varietà di dispositivi mobili, ha dato vita ad una crescente esigenza di ottimizzare la produttività degli utenti senza compromettere la sicurezza dei dati. La comprensione e la gestione delle minacce è fondamentale per questo ambiente operativo e la nostra integrazione con Microsoft è un ulteriore passo verso la soddisfazione di questo requisito. Offrendo informazioni dettagliate sulle minacce relative ai singoli endpoint mobili, gli amministratori IT avranno a disposizione più dati sui quali basare le proprie decisioni relative all'opportunità di impedire ad un determinato dispositivo l'accesso alla rete. Con sempre più informazioni a loro disposizione, gli amministratori potranno limitare l’access denial in modo più efficace per limitare al massimo l’impatto sulla produttività.

Ryan McGee, Director, Microsoft Security Marketing di Microsoft Corp

Oggi la mobilità caratterizza ogni ambiente di lavoro e diventa fondamentale creare un contesto più granulare al fine di limitare il più possibile gli eventuali effetti dell’ingresso di malware all’interno delle reti. Le integrazioni con fornitori di soluzioni di sicurezza come Sophos sono importanti per noi. Siamo entusiasti di estendere le capacità della soluzione Microsoft Intune per offrire ai nostri clienti una migliore sicurezza.

Sophos Mobile Security è disponibile sia per Android che per iOS e può condividere i dettagli delle minacce con Microsoft per essere ancora più efficace. I criteri di accesso condizionale possono adesso analizzare il rilevamento delle minacce da parte di Sophos nel momento in cui si decide se consentire l'accesso alle risorse richieste.