Syneto realizza la nuova infrastruttura IT di Promotica.

Promotica si è affidata a Syneto per la nuova infrastruttura IT. Obbiettivo: semplificazione delle operazioni, manutenzione rapida e protezione dei dati.

L’azienda italiana leader nel mercato loyalty, specializzata nella fidelizzazione della clientela, aveva l’esigenza di dotarsi di una nuova architettura IT che offrisse non solo una semplificazione delle operazioni, ma anche tempi di manutenzione ridotti e soprattutto una protezione dei dati affidabile. Il nuovo assetto doveva anche contemplare una riorganizzazione logistica, passando da una operatività decentralizzata a un sistema centrale.

Rispondendo a questi specifici requisiti Syneto ha quindi proposto la sua soluzione HYPERSeries con due unità iperconvergenti in grado di replicare i backup dei dati tra loro per riuscire così a ripristinare l’intera infrastruttura in soli 15 minuti in caso di incidente informatico.

Diego Toscani, General Manager di Promotica

La soluzione Syneto è semplice da usare, affidabile e offre i servizi di supporto di cui necessitavamo. Nel complesso, ci ha garantito qualità e funzionalità al un giusto prezzo.

Il team IT di Promotica ha ritenuto la proposta di Syneto particolarmente efficace proprio grazie ai tempi ridotti di backup, di ripristino e alla facilità di uso e gestione garantiti dalla formula One-Click. Un’altra caratteristica particolarmente apprezzata è stata l’integrazione di Microsoft Shadow Copy. Grazie alla soluzione di Syneto, in caso di downtime tutti i dati e l’operatività del sistema possono essere ripristinati entro 15 minuti.