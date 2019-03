In arrivo da Qualys la cloud App Global IT Asset Inventory

App Global IT Asset Inventory di Qualys permette di avere un ottimo livello di visibilità e si propone come punto di riferimento unico per team IT e di sicurezza. La trasformazione digitale ha reso più complessa la gestione delle infrastrutture IT al punto tale che le organizzazioni hanno difficoltà sia nel monitorare le reti sia nel contrastare velocemente i rischi. Grazie ad una combinazione di sensori, quali agenti cloud, scanner e sensori di rete passivi, Qualys AI raccoglie dati sulle risorse dislocate in ambienti ibridi, li analizza e prepara informazioni complete ed aggiornate sui dispositivi utilizzati e sul relativo stato di sicurezza e conformità. Questa funzionalità permette ai team IT di individuare rapidamente ogni rischio effettivo o potenziale tale, come il software in dismissione, e di procedere alla relativa eliminazione.

Sunil Saale, Responsabile del reparto di sicurezza informatica e cybersicurezza di MinterEllison

Qualys Asset Inventory ha rivelato immediatamente la sua utilità portando alla nostra attenzione informazioni dettagliate che ci consentono di accelerare in maniera esponenziale i tempi delle nostre decisioni” Ora possiamo supervisionare tutte le risorse IT della rete, ottenendo dati precisi, efficaci e affidabili che riusciamo ad utilizzare trasversalmente per le nostre iniziative IT e di sicurezza, identificando con rapidità il software non autorizzato e il monitoraggio di hardware e software in dismissione che potrebbero danneggiare la nostra roadmap tecnologica.

Philippe Courtot, Presidente e CEO di Qualys

Poiché non possiamo mettere in sicurezza quello che non conosciamo con la nostra nuova e rivoluzionaria cloud App Global IT Asset Inventory abbiamo creato un unico punto di riferimento per tutti i dati presenti nell'infrastruttura locale, negli endpoint e nei cloud. Dal momento che è totalmente integrata con la Qualys Cloud Platform, il cliente saprà immediatamente quali risorse sono connesse alla rete e potrà valutare lo stato di sicurezza e conformità di ciascuna in tempo reale, godendo di un livello di visibilità essenziale senza precedenti.

Valutazione dei rischi continua e gestione della conformità

In ragione del numero di rischi in costante aumento, della necessità di osservare normative in materia di sicurezza e privacy e delle verifiche di conformità software, la gestione delle risorse IT non è un compito opzionale né, tantomeno, una responsabilità che spetta ai soli team IT.

Qualys AI permette ai team che si occupano di sicurezza e conformità di abbandonare i tradizionali strumenti di inventario mettendo a disposizione funzioni per gestire il profilo di rischio delle risorse in tempo reale. Ad esempio:

-Controlla che non vengano immesse in produzione risorse non autorizzate.

-Rileva l'esecuzione di applicazioni che non rientrano nella whitelist.

-Avvisa i team della presenza di software vulnerabile, a fine vita o sprovvisto di licenza.

Punto di riferimento unico per eliminare i punti ciechi

Qualys AI raccoglie su base continua dati di telemetria con i quali identifica e cataloga i dispositivi, le unità hardware e i software. I team IT e di sicurezza possono accedere a questi dati dettagliati sulle risorse e alle informazioni sui rischi per rendere più informato il processo decisionale aziendale.

Poiché viene eliminata l'esigenza di integrare manualmente sistemi diversi e di mettere in discussione la validità dei set di dati, con Qualys AI i team condividono uno stesso punto di riferimento con il quale ottenere migliori risultati in materia di sicurezza e IT.

I clienti possono aggiornare i loro database di gestione delle configurazioni (CMDB) integrando dati dettagliati sulle risorse per abilitare le iniziative ITIL quali:

-riduzione del costo dell'infrastruttura IT,

-enterprise architecture,

-migrazioni nel cloud e in data center,

-gestione dei servizi.