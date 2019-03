HP Italy e Confindustria, insieme per la digital transformation

HP Italy ha siglato un accordo con Confindustria, al fine di promuovere la digital transformation delle aziende operanti nel settore manufatturiero italiano.

Le due realtà quindi uniscono gli sforzi, per dare ulteriore impulso alle iniziative inerenti al Piano Industria 4.0.

In particolare, HP parteciperà con numerose attività formative dedicate alle imprese. Queste azioni sono atte a promuovere la trasformazione digitale delle aziende manufatturiere italiane. Il progetto si pone l'obiettivo di divulgare la conoscenza dell'Additive Manufacturing all’interno del sistema produttivo italiano.

Il programma di iniziative coinvolge la rete di Digital Innovation Hub di Confindustria, i quali svolgono azioni di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalle tecnologie digitali, con l'obiettivo di stimolare la domanda d'innovazione delle imprese favorendone l'accesso all'ecosistema digitale.

In base all’accordo, che avrà una durata prevista di due anni, HP si impegna a realizzare 40 incontri l’anno dedicati alle imprese in collaborazione con i DIH e con il coordinamento di Confindustria, per approfondire le soluzioni tecnologiche di Additive Manufacturing e il Design per l’Additive Manufacturing, per studiare le modalità di progettazione CAD 3D di parti destinate alla produzione additiva.

Ogni sessione sarà guidata da HP, che metterà a disposizione i propri esperti o potrà coinvolgere quelli dei propri partner di canale per condividere conoscenze ed esperienze con le aziende partecipanti.

HP supporta il sistema produttivo italiano attraverso un ampio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi in ambito personal system, printing, stampa industriale e Additive Manufacturing. In particolare, nel campo della stampa 3D HP ha sviluppato una tecnologia proprietaria che capitalizza una pluridecennale esperienza in fatto di macchinari, componenti e soluzioni per la stampa.

L’impegno preso da HP con Confindustria vive pienamente all’interno delle diverse iniziative dell’azienda, sia a livello locale che globale, volte a reinventare il concetto stesso di ‘formazione’ in contesti scolastici e professionali, attraverso soluzioni tecnologiche che contribuiscano ad ampliare l’accessibilità e a massimizzare i risultati di apprendimento.