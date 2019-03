Trend Micro Consumer Connect, più sicurezza per le Telco

Trend Micro presenta la suite di security integrata Consumer Connect, ideata ad hoc per proteggere la vita digitale degli utenti delle aziende di telecomunicazioni. La nuova suite protegge infatti i clienti delle Telco dalle minacce conosciute e sconosciute, utilizzando un layer di sicurezza virtuale che avvolge i dispositivi. Presentata al Mobile Word Congress 2019 di Barcellona, Consumer Connect è altamente scalabile, facile da integrare e semplice da distribuire, rappresentando così per le telco un vantaggio competitivo.

Il 5G darà il via a una nuova era nell’adozione IoT le aziende di telecomunicazione hanno l’opportunità di proteggere i propri clienti dalla corsa alla compromissione dei dispositivi smart home da parte dei cybercriminali.

Akihiko Omikawa, Executive Vice President IoT security for Trend Micro

Le vendite di dispositivi smart home raggiungeranno il valore di 1,3 miliardi di dollari entro il 2022. I cybercriminali cercheranno di sfruttare i difetti di progettazione e configurazioni poco sicure per entrare in possesso dei device e utilizzarli in attacchi DDoS, per rubare informazioni o altro. La nostra suite permette alle telco di proteggere dalle intrusioni i dispositivi smart home dei propri clienti. È una grande novità per gli utenti e le Telco, che hanno a disposizione una soluzione altamente flessibile e ottimizzabile, che abilita dei vantaggi competitivi.

Trend Micro Consumer Connect combina la protezione endpoint, la network defense e le capacità di data security, sfruttando la Smart Protection Network, l’intelligence sulle minacce leader del mercato. Una app permette poi di tenere tutto sotto controllo, permettendo agli utenti di verificare lo stato di protezione dei dispositivi. La soluzione protegge i dispositivi smart home, mobile e i pc contro i ransomware, le minacce zero-day, i trojan che rubano informazioni, il crypto-mining e altre minacce.

Le Telco beneficiano anche del supporto Trend Micro end-to-end, che include l’integrazione API nell’infrastruttura e nei processi del partner, soluzioni flessibili per adattarsi alle esigenze dei clienti, una dashboard di controllo, supporto e strumenti marketing.