La trasformazione digitale comincia da SAP Leonardo IoT

SAP Leonardo IoT, tecnologia di SAP che guida la trasformazione digitale per l’Industrial IoT e l’Industria 4.0, è in grado di formare l’Intelligent Enterprise. Inoltre, SAP ha annunciato l’interoperabilità cloud-to-cloud di SAP Leonardo IoT con Microsoft Azure IoT Hub, per fornire ai clienti la possibilità di scegliere il modello di connessione e gestione dei dispositivi. SAP è impegnata a sviluppare un forte ecosistema per l’IoT ed è consapevole del valore che i suoi partner possono portare ai clienti comuni. Questo annuncio è stato fatto durante il Mobile World Conference MWC che si è tenuto dal 25 al 28 febbraio a Barcellona.

Elvira Wallis, senior vice president e global head of IoT, SAP

SAP offre insight di valore e guida i risultati di business facendo confluire i dati IoT nei processi di business. Con il lancio di SAP Leonardo IoT, SAP consolida il suo impegno per l’IoT, e in particolare per l’Industrial IoT. La combinazione di IoT e della nostra profonda e ampia competenza nel settore industriale di alto valore e nelle applicazioni aiutano i clienti a ottenere un maggiore valore di business e un vantaggio competitivo più forte.

SAP Leonardo IoT permetterà ai clienti di innovare e di migliorare i processi di business usando l’intelligence basata sui dati e un contesto operativo derivate dalle macchine, dai prodotti, dalla supply chain, dai consumatori e partner. SAP Leonardo IoT offrirà tre modelli di innovazione per i clienti basati sui loro specifici bisogni di business, che includono:

- combinazione di dati IoT con i processi di business per avviare applicazioni con funzionalità IoT integrate e accelerare l’adozione per fornire ai clienti la possibilità di innovare in tempi rapidi da applicazioni di business;

- estensione di applicazioni SAP IoT già esistenti per generare un valore di business migliore;

- sviluppo di nuove soluzioni intelligenti per l’IoT usando SAP Leonardo IoT per creare offerte uniche e differenzianti.

Hanno Schoklitsch, CEO, Kaiserwetter

Aristoteles, la piattaforma data-as-a-service di Kaiserwetter, usa la potenza di SAP Leonardo IoT per permettere ai nostri clienti di massimizzare le performance tecniche e finanziarie delle energie rinnovabili e di altre infrastrutture che fanno parte del nostro portfolio”, Aiutando i nostri clienti a minimizzare il rischio dei loro investimenti e ad aumentare la trasparenza, stiamo promuovendo investimenti a favore della sostenibilità e attuando un importante cambiamento di come contribuiamo alla tutela del clima globale.

Interoperabilità di SAP Leonardo IoT e Microsoft Azure IoT Hub

La nuova collaborazione è volta ad offrire ai clienti la possibilità di utilizzare Microsoft Azure IoT Hub come base per la connettività e la gestione dei dispositivi per i dati IoT di telemetria, che sono poi trasmessi in modo fluido a SAP Leonardo IoT.

Inoltre, SAP Leonardo IoT Edge offre ai clienti l’opzione di estendere il supporto per i loro processi di business a livello locale on top al runtime di Microsoft Azure IoT Edge. I moduli Essential Business Function (EBF) basati su SAP Leonardo IoT Edge sono pianificati anche per essere eseguiti in contenitori su Microsoft Azure IoT Edge, riducendo la dipendenza dei clienti dalla latenza, dalla larghezza della banda e dalla connettività.

SAP è impegnata a lavorare con il suo ecosistema per aiutare le aziende a superare le aspettative dei propri clienti e mantenere un vantaggio competitivo. SAP prevede di offrire lo stesso livello di interoperabilità con altri partner in futuro.