Endian cambia sede e si traferisce nel NOI Techpark di Bolzano

Dopo aver chiuso il 2018 con un fatturato globale cresciuto a doppia cifra, Endian trasferisci gli uffici nell’innovativo polo tecnologico NOI Techpark di Bolzano. Punta di diamante nell’offerta delle tecnologie proposte dal vendor di cybersecurity, che lo scorso anno ha compiuto i suoi primi 15 anni di attività, è Endian Connect Platform per l'IoT, , con una percentuale di crescita superiore al 40% nei mercati internazionali, mentre i prodotti di security UTM e Hotspot consolidano la propria quota di mercato attraverso il canale distributivo.

Raphael Vallazza, Ceo di Endian

Guardo con soddisfazione ed orgoglio ai risultati raggiunti dall'azienda. Abbiamo concluso un ciclo di quindici anni ricco di sfide impegnative ma anche di importanti traguardi e prestigiosi riconoscimenti. Convinti della portata tecnologica delle nostre soluzioni di cybersecurity, intendiamo continuare ad investire nella ricerca e nella produzione di qualità, incrementando il nostro organico e rafforzando le nostre partnership.

L'inaugurazione dei nuovi uffici di Bolzano è stata anche l’occasione per l'intero team Endian di riunirsi per il kick-off e la presentazione ufficiale della roadmap di sviluppo. Tra le novità principali in arrivo durante il 2019 una nuova major release (6.0) per la piattaforma UTM che segnerà un deciso - e in parte rivoluzionario - avanzamento tecnologico. Per quanto riguarda la linea Hotspot è previsto un restyling dell'interfaccia all'insegna della semplicità e dell'usabilità, in linea con le esigenze sempre più “social” dell'utenza.

Il mercato Industrial IoT rappresenterà ancora una volta il terreno di maggiore sperimentazione e spinta innovativa, secondo il motto Secure, Collect, Analyze, che mira a integrare con solidità soluzioni di connessione sicura a strumenti di analisi, monitoraggio e gestione di reti eterogenee.

Infine, l'introduzione sul mercato del nuovo dispositivo 4i Edge X ha come obiettivo quello di intercettare le esigenze di connettività dei segmenti utilities, smart grid, medicali e realtà multi-sito: dotato di intelligenza altamente performante basata su processore Intel multi-core di ultima generazione con 2GHz, 3 interfacce di rete Gbit e supporto WiFi integrato, si presenta con un robusto chassis in metallo adatto a qualsiasi ambiente.