Sempre più richieste per Cloud Exchange Fabric di Equinix

In crescita il Cloud Exchange Fabric di Equinix tra i clienti NSP, mentre i fornitori di servizi di rete lo utilizzano sempre più spesso per la connettività multicloud. ECX Fabric consente alle reti di ottimizzare il proprio accesso ai più grandi cloud provider del mondo come Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Google Cloud sulla Piattaforma Equinix attraverso un’interconnessione software-defined globale.

Con gli NSP che attualmente utilizzano il 35% delle oltre 14.800 connessioni virtuali attive fino ad oggi, ECX Fabric ha il potenziale per diventare lo standard globale de facto per connettere le reti leader mondiali al cloud.

Nell’attuale economia digitale, i clienti vogliono una connettività privata on-demand per i propri fornitori di servizi cloud. Tra gli oltre 1.400 clienti che attualmente utilizzano la soluzione Equinix, i principali NSP - Spectrum Enterprise, Telstra, Frontier Communications e Axtel - stanno adottando ECX Fabric per soddisfare queste esigenze digitali in continua evoluzione.

I plus di ECX Fabric

ECX Fabric è una soluzione di interconnessione software-defined che consente a qualsiasi impresa di connettere la propria infrastruttura distribuita ad altre aziende, tra cui i più grandi fornitori di servizi di rete e cloud del mondo, sulla piattaforma Equinix. Disponibile in oltre 35 sedi, ECX Fabric è progettato per offrire scalabilità, agilità e connettività su un portale self-service o API. Attraverso una singola porta, i clienti possono scoprire e raggiungere chiunque in Equinix su richiesta, localmente o attraverso varie aree metropolitane.

Nato dalla necessità delle aziende di rispondere in modo rapido ed efficiente alle mutevoli esigenze IT guidate dalla trasformazione digitale, ECX Fabric aiuta a soddisfare queste esigenze consentendo alle aziende di scambiare i propri dati on demand attraverso le aree metropolitane tramite connessioni private. Questa funzionalità consente alle imprese, ai servizi di rete e ai cloud provider di scalare le proprie attività digitali con la stessa rapidità con cui l’economia digitale lo richiede.

Grazie a ECX Fabric, gli NSP possono fornire connessioni virtuali ai propri cloud provider in pochi minuti, rispetto al metodo tradizionale che potrebbe richiedere settimane e persino mesi. Come risultato, ECX Fabric può migliorare notevolmente la velocità di mercato per gli NSP che desiderano offrire ai clienti connettività multicloud ad alte prestazioni su una piattaforma di interconnessione software-defined.

L’efficacia di ECX Fabric è stata anche premiata con numerosi riconoscimenti nel settore. Durante la 41a PTC'19, conferenza annuale del Pacific Telecommunications Council, a ECX Fabric è stato assegnato il PTC 2019 Innovation Award for Best Cloud/DataCenter/Interconnection Innovation, per le innovazioni più rilevanti nel cloud o nei data center aziendali e nell’interconnessione. Equinix ha inoltre vinto due MEF 2018 Awards, il più grande programma di premi al mondo incentrato sui servizi di rete dinamica emergenti basati sulle tecnologie LSO (Lifecycle Service Orchestration), SDN, NFV, SD-WAN e Carrier Ethernet. Durante il MEF18, ECX Fabric è stato premiato sia per il MEF 3.0 Implementation Project 2018 Award, sia per il MEF 18 Proof of Concept Gold Award.