F5, nuovi strumenti per ottimizzare reti e servizi 5G

F5 Networks presenta le novità per consentire ai service provider il lancio del 5G. Tra queste il potenziamento delle soluzioni di Network Functions Virtualization. Oltre a NFV, che consente l'ottimizzazione e la scalabilità delle reti 4G esistenti e delle nuove reti 5G, anche altri miglioramenti per supportare i provider nell’accelerare la delivery dei nuovi servizi 5G e proteggere le proprie reti ad ogni livello. Inoltre F5 ha annunciato un nuovo piano di servizio e assistenza pensato specificamente per soddisfare le esigenze complesse e in continua evoluzione dei service provider. La presentazione di queste e altre novità è avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona.

James Feger, Vice President e General Manager, Service Provider di F5

Dopo anni di preparazione al 5G, oggi assistiamo a un notevole passo avanti, con aziende di telecomunicazioni e service provider pronti a implementare l'infrastruttura in grado di rendere questa promessa una realtà. In questo contesto vogliamo offrire soluzioni di virtualizzazione e servizi personalizzati che consentano di massimizzare gli investimenti effettuati nelle reti 4G, ottimizzando al contempo l'infrastruttura per consentire la scalabilità necessaria al deployment delle reti 5G di domani.

Le novità della Network Functions Virtualization

Con F5, le organizzazioni possono semplificare la gestione completa del ciclo di vita dei servizi VNF, abilitando la scalabilità e l’automazione fondamentali per le reti virtualizzate del futuro, senza complicazioni gravose. A differenza dei concorrenti, F5 offre soluzioni pacchettizzate semplici da acquistare, distribuire, gestire e aggiornare in un modello "use before you buy" con opzioni di abbonamento e licenze perpetue. Si tratta di un approccio ideale per gli operatori mobile e i service provider che desiderano avvalersi di infrastrutture software-based come parte integrante dell’evoluzione della propria rete.

In quest’ottica, F5 annuncia l'espansione delle proprie soluzioni NFV con il lancio, entro luglio, di un nuovo pacchetto standalone Carrier Grade NAT, incluso F5 VNF Manager, che offrirà strumenti che consentiranno ai service provider di migrare a IPv6, continuando a supportare e inter-operare con i dispositivi e i contenuti IPv4 esistenti, semplificando la pianificazione del network, il dimensionamento e la fase di acquisto.

L’offerta NFV di F5 presenta anche miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni ottenuti attraverso la tecnologia Intel Quick Assist (Intel QAT), una funzionalità del processore Intel Xeon Scalable. Il supporto di BIG-IP Virtual Edition di Intel QAT per l'accelerazione e l'offload SSL/TLS fornirà prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto alla crittografia eseguita nel software, liberando la CPU per eseguire altre attività di delivery applicativa, tra cui ispezione del traffico a livello 7, l’applicazione delle policy e la programmabilità.

Sarà possibile ottenere prestazioni più elevate e un throughput maggiore anche con il supporto di BIG-IP Virtual Edition alla famiglia di adattatori di interfaccia di rete Mellanox ConnectX, che permette di raggiungere i 100Gbps. Le soluzioni F5 e Mellanox insieme possono incrementare le prestazioni del piano dati a una velocità quasi lineare utilizzando driver ottimizzati che riducono il sovraccarico associato all’elaborazione dei pacchetti.

Sempre a Barcellona F5 Networks ha presentato:

-SP Essentials, pacchetto di supporto tecnico e servizi di manutenzione progettati e dedicati ai service provider, che potranno ottenere il massimo rendimento dalle soluzioni F5 adottate, con servizi che li assistono nell'adozione e un supporto tecnico di livello mondiale. I servizi inclusi nel pacchetto comprendono l’assistenza tecnica da remoto a cura di un team di supporto di rete dedicato con conoscenze specifiche sui prodotti F5 avanzati e su casi d'uso dedicati, SLA standardizzati, supporto proattivo per le finestre di manutenzione pianificate, gestione urgente degli incidenti ad alta criticità ed altro.

-F5 Automation Toolchain, che consente la realizzazione di deployment automatizzati e la configurazione e gestione dei dispositivi F5 e dei servizi che supportano. Disponibile su GitHub e basato sulla tecnologia dichiarativa, F5 Automation Toolchain fornisce gli strumenti necessari per automatizzare i servizi F5 e integrare le soluzioni F5 negli strumenti di automazione, analisi e orchestrazione di terze parti.

-NEBS Compliance, soluzione per la conformità a livello 3 NEBS per la serie di appliance i15000 ad altissime prestazioni. i15000 NEBS soddisfa i severi requisiti di qualità richiesti ai service provider, sia dal punto di vista della preparazione a eventuali calamità, sia da quello della crescente affidabilità richiesta.