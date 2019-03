Tecnologia, intelligence ed esperienza: il nuovo logo FireEye

Studiato e progettato per evidenziare i tre valori che FireEye vuole trasmettere ai clienti - tecnologia, intelligence, esperienza – ecco il nuovo logo aziendale. Il brand vuole esprimere con immediatezza la totalità e l’essenza di un’azienda e quello di FireEye rappresenta tutto ciò: la mission, la storia, la reputazione, il team, i clienti, i partner e l’intero ecosistema. Ne definisce anche l’identità e la personalità, l’etica nel lavoro, l’integrità e l’attitudine. E per FireEye il nuovo logo è espressione dell’azienda che è e che aspira ad essere.

Il nuovo logo anticipa il futuro di FireEye quale leader agile e innovativo, ne riflette il cambiamento verso un’azienda nuova, tutta proiettata ad integrare tecnologia, esperienza e intelligence come nessun altro è in grado di fare. La trasformazione di FireEye ha avuto inizio più di un anno fa. Alcune ricerche sul brand avevano mostrato che l’azienda era conosciuta dai più come sandbox security company oppure per Mandiant.

Vasu Jakkal, Chief Marketing Officer di FireEye

Mentre proseguiamo nella nostra missione di proteggere aziende e organizzazioni, fornendo una piattaforma che unisce tecnologia, esperienza e intelligenza, abbiamo deciso che era giunto il momento che anche il nostro marchio riflettesse questa trasformazione.

Infatti nel corso degli anni l’azienda si è evoluta, sforzandosi di stare sempre un passo avanti alle nuove minacce informatiche. Il nuovo logo di FireEye simboleggia i tre fattori della value proposition aziendale: tecnologia, threat intelligence ed esperienza, ognuno dei quali confluisce nell’altro in un ciclo perpetuo che è il FireEye Innovation Cycle. Gli esperti di FireEye, che sono impegnati in prima linea, acquisiscono informazioni che a loro volta vanno ad alimentare la tecnologia di FireEye. Successivamente, questi stessi esperti utilizzano questa tecnologia, creando e rafforzando un ciclo infinito che si traduce in un miglioramento continuo a livello di soluzioni, servizi e intelligence di FireEye.

Vasu Jakkal, Chief Marketing Officer di FireEye

Il rebranding ci offre l’opportunità di far conoscere al mondo la FireEye di oggi. Non siamo solo un’azienda leader di cyber security. Non ci basta essere il miglior fornitore di threat intelligence e di servizi professionali per la sicurezza informatica. Nella realtà noi siamo tutti questi elementi insieme e anche l’unica azienda sul mercato in grado di integrare questi tre aspetti in un’offerta davvero unica.

Il mondo della cyber security è affollato e comprende più di 2.500 aziende di diverse dimensioni. In questo scenario, è spesso difficile distinguere tra i vari player. FireEye aveva la necessità di affrontare il rebranding attraverso un approccio unico, che le permettesse di comunicare in maniera nuova ed univoca la propria value proposition.