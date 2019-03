Samsung Bixby, anche l’italiano tra le quattro nuove lingue

Bixby, piattaforma di AI di Samsung, è ora disponibile anche quattro nuove lingue europee, tra le quali l’italiano, che si uniscono alle tre lingue esistenti. Infatti ora Bixby colloquia anche in tedesco, spagnolo e inglese britannico, oltre ai già esistenti inglese Usa, coreano e mandarino.

La piattaforma Bixby è progettata per supportare più dispositivi nella vita delle persone col solo utilizzo della voce e adattandosi alle esigenze di chi lo usa. L’introduzione di queste nuove lingue rafforza l’impegno globale di Samsung per l’intelligenza artificiale, continuando ad ampliare la sua portata su più lingue, dispositivi e servizi.

Insieme alla nuova disponibilità di lingue, gli utenti in alcuni mercati europei possono accedere a nuovi servizi di terze parti per ottenere la migliore esperienza di Bixby possibile nella propria area. Tutti gli utenti in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito ora possono semplificare le loro vite quotidiane grazie all’utilizzo di Bixby nella propria lingua madre per cercare voli, effettuare acquisti online, controllare i risultati delle partite di calcio o ottenere informazioni sui programmi tv.

Il supporto completo per Bixby nelle quattro nuove lingue sarà disponibile nei dispositivi Samsung di punta, tra cui Galaxy S10, S10e, S10+ e S10 5G, oltre che in alcuni modelli di dispositivi precedenti.

Eui-Suk Chung, Executive Vice President and Head of Software and AI della divisione Mobile Communications Business di Samsung

Siamo molto impegnati nel settore dell’intelligenza artificiale e continuiamo ad espandere le funzionalità di Bixby per fornire a un maggior numero di utenti la migliore esperienza di AI possibile. Nel corso degli anni, abbiamo costruito e sviluppato Bixby in modo da renderlo più versatile e intelligente, arricchendo le esperienze in sempre più servizi, dispositivi e lingue. Con il supporto dei nostri partner e sviluppatori, Bixby aprirà la strada alle tecnologie di AI di nuova generazione e renderà intelligenti sempre più dispositivi e servizi.

Riguardo al nostro Paese, sono state create delle partnership strategiche con brand leader di mercato come lo store online Yoox, il gruppo Mondadori e i suoi due brand Giallozafferano e Oroscopo.it, canale di astrologia di Grazia.it; Citynews, con le sue 48 edizioni digitali locali, e la testata nazionale Today.it, player italiano nell’informazione di prossimità in tempo reale.