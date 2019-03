Samsung Italia, a Bruno Marnati la divisione audio-video

Samsung Electronics Italia annuncia Bruno Marnati come nuovo responsabile della divisione audio-video. Marco Hannappel lascia per nuove sfide professionali.

Marnati, con la qualifica di Head of Audio Video division, riporterà direttamente a Sung Taek Lim, Presidente della filiale italiana. Al nuovo manager il compito di guidare lo dello sviluppo del business del comparto audio-video.

Già direttore vendite della medesima divisione, sostituisce Marco Hannappel, attuale Vice President della filiale italiana, che ha deciso di lasciare l’azienda per cogliere una nuova opportunità professionale.

Bruno Marnati è entrato in Samsung Electronics Italia nel settembre 2007 come digital camera national key account. Nel corso degli anni Bruno Marnati ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, sempre nella divisione Audio Video, fino alla nomina a direttore vendite nel 2015. Prima di entrare in Samsung, Marnati ha ricoperto la carica di key account manager in Canon Italia.



Quarantasei anni, sposato e con una figlia, Bruno si è laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano.