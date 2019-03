PFU, il legame con i partner di canale è molto solido

PFU Limited, sempre in costante relazione con i partner di canale, lavora attivamente per migliorare le attività su territorio supportando clienti e prospect.

L’azienda ha sempre dimostrato grande attenzione alle relazioni con il canale, e non solo per il supporto alle vendite indirette come avviene sul mercato in Italia. Distributori e reseller rappresentano infatti un punto di riferimento per l’azienda, e con loro PFU sviluppa numerose attività per entrare in contatto con nuovi potenziali clienti, creare nuove opportunità di business e diffondere i messaggi della nuova “cultura” digitale nel corso di eventi di formazione e promozione tecnologica.

La trasformazione digitale di questi anni e tutte le nuove tecnologie introdotte per migliorare la vita professionale e privata degli utenti, non è stata accolta e condivisa immediatamente. Spesso la mancanza di tempo, competenze e, soprattutto, di consapevolezza relativa a benefici, tecnologie e vantaggi che la trasformazione può realmente apportare al business, ha causato ritardi nell’evoluzione IT delle aziende italiane.

Per colmare queste lacune, PFU organizza una serie di appuntamenti in tutta Italia con la preziosa collaborazione dei suoi numerosi partner di canale con l’obiettivo di incontrare clienti e prospect ai quali illustrare le tecnologie delle proprie soluzioni, le modalità di integrazione con altri prodotti e dispositivi per incrementare agilità e flessibilità e approfondire il tema della trasformazione digitale e dei benefici di cui possono godere rivoluzionando i propri strumenti IT.