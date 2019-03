Riello UPS, nuovi modelli per la gamma Sentinel Dual SDU

Riello UPS ha annunciato il lancio di tre nuovi modelli della gamma Sentinel Dual SDU, completando la lnea e garantendo massima affidabilità e potenza adeguata.

La prima novità riguarda i modelli SDU 8 e 10 kVA/kW TM, entrambi contraddistinti da ingresso trifase e uscita monofase con fattore di potenza unitario, bassa rumorosità e dalla possibilità di installazione in configurazione rack o tower con un ingombro compatto 4U.

Oltre a questi due nuovi prodotto, rileviamo l’inserimento del modello SDU 4 kVA con ingresso e uscita monofase, un entry-level progettato per completare la gamma in favore dei dispositivi che richiedano una potenza di esercizio più bassa.

Grazie a questi nuovi modelli la gamma Sentinel Dual è ancora più flessibile e disponibile da 4-5-6-8-10 kVA/kW mono-mono e 8-10 kVA/kW tri-mono, con tecnologia online a doppia conversione, dove il carico è sempre alimentato da inverter con una tensione di uscita costantemente rigenerata ed esente da fluttuazioni, micro-interruzioni, disturbi, transitori e sovratensioni.

Con una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, forma e frequenza, un livello di efficienza fino al 95% in modalità online e filtri di ingresso e uscita che aumentano notevolmente l’immunità del carico a disturbi di rete e fulmini, Sentinel Dual è installabile a pavimento o in armadi rack. La flessibilità di installazione e di utilizzo, grazie al display digitale ruotabile e al modulo batterie sostituibile dall’utente, nonché le numerose opzioni di comunicazione disponibili rendono i modelli Riello UPS Sentinel Dual adatti a un’ampia varietà di applicazioni in ambito informatico oppure a protezione dell’alimentazione di emergenza, illuminazione e sicurezza.

Una delle caratteristiche più interessanti della gamma Sentinel Dual è quella di essere parallelabile fino a un massimo di tre unità per triplicare la potenza iniziale del sistema (scalabilità).