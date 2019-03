TeamSystem Communication VOIspeed UCloud trasforma le PMI

TeamSystem Communication accelera il processo di digitalizzazione delle PMI grazie alle innovative funzionalità della suite software VOIspeed UCloud.

Il pacchetto, oltre a un’ampia selezione di strumenti di comunicazione e collaborazione, come ad esempio sistemi di messaggistica, di pianificazione delle attività, voicemail e stato degli interni, offre la possibilità d’integrarsi con CRM e gestionali di qualunque tipo e brand, consentendo d'implementare reportistiche in tempo reale, di automatizzare l'apertura delle schede clienti e fornitori all’arrivo delle chiamate e di agevolare una gestione intelligente delle telefonate, dei messaggi di fine chiamata e molto altro ancora.

Per gli sviluppatori e per i system integrator sono disponibili una serie di semplici e potenti strumenti per l'integrazione dei servizi di telefonia con qualunque tipo di software, non solo quelli del mondo TeamSystem.

La filosofia su cui è basato VOIspeed UCloud garantisce la massima flessibilità e scalabilità, consentendo di scegliere il numero di interni in base alle esigenze del momento e, grazie ad una tecnologia Cloud proprietaria, permette l’utilizzo anche di linee tradizionali e locali. Tutti i servizi sono già inclusi, senza necessità quindi di acquistare moduli aggiuntivi, compresa l’app su mobile che permette di utilizzare il proprio smartphone come se fosse un interno del centralino, anche con la propria SIM.