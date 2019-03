VTP riduce la complessità con Wolters Kluwer Arca EVOLUTION

La società Venezia Terminal Passeggeri VTP Spa è una delle colonne portanti del traffico turistico che transita in Laguna. La società amministra un’attività che si sviluppa su 290mila mq dei quali 99mila mq coperti e su 2,5 km di banchine e in 21 anni, dal 1997, ha gestito circa 28,6 milioni di passeggeri dei quali 20,6 milioni croceristi.

L’industria della vacanza, del turismo e relax porta con sé la necessità di infrastrutture che devono funzionare come degli orologi, ed essere ineccepibili nella propria amministrazione.

Elisabetta Sinagra, direttrice dell’area amministrazione, finanza e controllo di VTP Spa

Non è affatto facile data la complessità delle attività che gestisce la nostra azienda. I processi di acquisto e quello di fatturazione hanno delle prerogative affatto comuni. Per la parte acquisti la Società è soggetta al codice appalti (D.Lgs 50/2016) per la parte settori speciali perciò grande parte degli appalti viene assegnata con gare pubbliche, mentre per la fatturazione attiva abbiamo interlocutori sia pubblici che privati che intermediati, come ad esempio gli armatori attraverso le agenzie marittime.

Per affrontare questa situazione obiettivamente complessa, VTP si è affidata all’innovazione tecnologica prodotta da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ed ha acquisito Arca EVOLUTION, un gestionale di ultima generazione in grado di risolvere molte complessità ma che soprattutto si presta ad essere personalizzato sulle esigenze attuali e future dell’azienda committente.

La missione di Arca EVOLUTION è infatti quella di rendere più efficaci ed efficienti tutti i processi aziendali, a partire da quelli contabili, oltre a quelli commerciali, logistici, produttivi, documentali, delle imprese adattandosi al tempo stesso alle loro esigenze in maniera flessibile, personalizzata e puntuale. Al tempo stesso, Arca EVOLUTION restituisce alle imprese una vasta possibilità di analisi e reportistica così da avere sempre sotto controllo il fatturato, i costi, le scadenze, la soddisfazione dei clienti e tutto ciò che contribuisce ad un andamento sano e sostenibile del business.

Con il modulo di fatturazione elettronica di Arca EVOLUTION la gestione degli acquisti è semplice e precisa grazie al tracciato arricchito e al pannello di riconciliazione delle fatture elettroniche ricevute con i documenti del ciclo passivo. È possibile importare in automatico dal Sistema di Interscambio le fatture passive e le relative ricevute, per la gestione dei documenti e delle scritture contabili.

L’aver adottato Arca EVOLUTION in VTP non è soltanto un cambio di strumento per svolgere un’attività.