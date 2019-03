Emanuele Ratti è il nuovo Customer Experience Head SAP

SAP nomina Emanuele Ratti Customer Experience Head di SAP Italia, Grecia, Malta e Cipro; il manager guiderà la strategia e il posizionamento di SAP in ambito CX.

In linea con la visione di Intelligent Enterprise, SAP sta ridisegnando un nuovo paradigma di Customer Experience (CX) che offre soluzioni per il commerce e il customer engagement con meccanismi integrati di ascolto dei clienti in tempo reale, volti ad attuare le migliori campagne e disegnare dinamicamente customer journey multicanale e con processi per la gestione end-to-end della customer experience integrati con il back office aziendale.

Emanuele Ratti entra nel Customer Experience Team di SAP con la responsabilità di aiutare le aziende italiane ad aumentare il coinvolgimento dei clienti e la vicinanza con il brand, sfruttando la potenza di SAP C/4HANA, la suite CRM di quarta generazione, presentata per la prima volta lo scorso anno a Sapphire.

Ratti ha maturato una significativa esperienza, di quasi 20 anni, in grandi società di consulenza e di Information Technology, tra le quali EY, ALLOS e Oracle, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella vendita di servizi, tecnologia e software applicativo. Dal 2012 al 2017, ha guidato la Cloud Platform Line of Business come Country Leader della filiale italiana di Oracle. Negli ultimi due anni, sempre in Oracle, ha avuto la responsabilità di sviluppare la nuova piattaforma per i Key Account che consentisse di avviare processi completi di digital transformation.

Emanuele Ratti

Sono orgoglioso di entrare a far parte di una realtà internazionale come quella di SAP, un’azienda che da sempre si contraddistingue per la qualità, l’affidabilità delle sue soluzioni e per la sua capacità di innovare e di grande attenzione al cliente finale. SAP negli anni ha già raggiunto importanti traguardi e sono entusiasta della nuova sfida professionale che mi aspetta: contribuire alla gestione e allo sviluppo delle attività di business delle soluzioni SAP per la Customer Experience in paesi importanti che annoverano clienti di rilievo e caratura internazionale. Lo scenario della Customer Experience ci obbliga a comprendere la componente emozionale dei clienti e porre in atto azioni che possano non solo soddisfarli, ma addirittura anticipare i loro bisogni. Analizzare e sviluppare la customer experience, partendo dal customer voice, consente di modellare i propri processi di marketing e vendita sulla base della voce del cliente. Inoltre, con l’evoluzione dei programmi CX, le imprese devono gestire l’integrazione con il back office in modo fluido per creare un circolo virtuoso e costante tra feedback del cliente e prodotto/servizio offerto.

Emanuele Ratti subentra a Marco Galbiati nominato SAP Customer Experience Channel & Alliances Manager, EMEA South. Nel suo nuovo ruolo Galbiati è responsabile della gestione e sviluppo della relazione con tutto l’ecosistema dei partner SAP specializzati nelle soluzioni di Customer Experience per la regione EMEA South, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e nuovi modelli di go-to-market congiunti.