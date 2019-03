Vetrya, ecco la seconda edizione della Summer School

Vetrya ha annunciato che si terrà a settembre la seconda edizione della Summer School di Vetrya Academy, con tema centrale l’intelligenza artificiale.

La Summer School si terrà presso il Corporate Campus di Vetrya ad Orvieto, dal 2 al 6 Settembre 2019.

Le lezioni saranno interamente dedicate al tema dell’Intelligenza Artificiale, e anche quest’anno saranno rivolte a venti giovani neolaureati sotto i 30 anni, selezionati in base a criteri di merito.

Il percorso formativo, che costituisce un’esperienza di formazione unica per affrontare al meglio le sfide dell’innovazione digitale, si terrà dal 2 al 6 Settembre 2019 presso il Corporate Campus di Vetrya ad Orvieto, e si articolerà in cinque giornate che avranno come filo conduttore il tema dell’AI declinato in tutte le sue forme e applicazioni.

Tra i docenti e i leader dell’innovazione che terranno le sessioni didattiche e i laboratori in programma ci saranno due membri della task force di esperti sull’Intelligenza Artificiale del Ministero dello Sviluppo Economico: Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl nazionale, e Barbara Caputo, professore ordinario al dipartimento di Ingegneria Informatica ed automatica del Politecnico di Torino, nonché una delle “Inspiring Fifty” italiane nel Tech.