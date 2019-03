VMware Workspace ONE è la piattaforma preferita dai CSP

Casey Powell, senior product marketing manager, End-User Computing, VMware conferma la preferenza dei Communication Service Provider per VMware Workspace ONE come piattaforma di riferimento per la gestione unificata degli endpoint.

VMware End User Computing era presente al Mobile World Congress dove è emerso che la preparazione al 5G è la priorità numero uno dei principali Communication Service Provider (CSP) odierni. Il 5G offrirà nuove opportunità per l’engagement e la produttività dei dipendenti, rendendo mobile e remote computing disponibili a un numero sempre maggiore di utenti, su più dispositivi e applicazioni.

I CSP sono in grado di offrire ai propri clienti di business data plan le più recenti soluzioni UEM (Unified Endpoint Management) e digital workspace che consentono ai dipendenti di accedere in modo sicuro a qualsiasi applicazione, su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Offrendo agli utenti l'accesso a qualsiasi applicazione, SaaS, nativa, Web o virtuale, attraverso un unico catalogo di app con integrazione dell'identità per Single Sign-On, i CSP possono ulteriormente ottimizzare le entrate derivanti dall'utilizzo di dati aziendali, dalla rivendita di software e dalle opportunità offerte dai servizi.

VMware collabora con molti dei principali CSP di oggi per offrire una gamma di soluzioni enterprise, inclusi servizi di gestione della mobilità e dello spazio di lavoro per i clienti in tutte le fasi del loro percorso verso l’adozione del digital workspace. VMware Workspace ONE, ad esempio, consente la gestione e la sicurezza di tutti i dispositivi dei clienti: dispositivi basati su SIM venduti dall'operatore a organizzazioni aziendali (di proprietà dell’azienda), dispositivi di proprietà dei dipendenti (BYOD) e endpoint (non SIM) come MacBook e PC.

Al Mobile World Congress, VMware ha condiviso i dettagli delle partnership recentemente annunciate con Samsung SDS e Deutsche Telekom che metteranno Workspace ONE a disposizione dei propri clienti.

Samsung SDS offrirà Workspace ONE ai propri clienti enterprise, in qualità di partner VMware globale Systems Integrator and Systems Outsourcer (SISO), per fornire loro un'unica piattaforma per la gestione unificata degli endpoint, una maggiore sicurezza per il digital workspace e un miglioramento di produttività ed esperienza per gli utenti finali. Inoltre, VMware e Samsung SDS hanno annunciato la futura collaborazione nei seguenti mercati verticali: governativo, pubblico, finanziario, sanità e vendita al dettaglio, e negli ambiti tecnologici emergenti come blockchain, IoT e 5G.

Deutsche Telekom, attraverso la propria sussidiaria T-Systems, offre ora un nuovo servizio ai grandi clienti aziendali nazionali e internazionali: Unified Endpoint Management di Workspace ONE, basato sulla piattaforma Workspace ONE.

Per i CSP questo è un momento entusiasmante nel percorso verso il 5G e continueremo a collaborare con loro per sviluppare soluzioni che consentano di aumentare ulteriormente le opportunità legate ai clienti sia delle PMI che Enterprise.