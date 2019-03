MSI PS63 Modern: business mobility sì, ma con stile

MSI porta in Italia i notebook PS63 Modern, dispositivi leggeri messi a punto per i professionisti sempre in movimento e presentati in anteprima al CES 2019.

L’azienda, di concerto con la catena di elettronica e informatica Mediaworld, proporrà il portatile a un prezzo particolarmente competitivo (1.499 Euro IVA inclusa, anziché 1.699 Euro IVA inclusa) sino al 13 marzo.

La base hardware è solida e vanta una CPU Intel Core i7 e grafica Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q, il tutto in abbinamento a un luminoso display da 15,6” con cornici sottile su quattro lati e un rapporto screen-to-body del 86% garantisce sempre una visione ottimale, mentre il peso di soli 1,65 Kg e lo spessore di appena 15,9 mm consentono di portarlo sempre con sé con estrema facilità.

Il nuovo PS63 Modern mette poi a disposizione un touchpad extra-large con supporto multi-gesture e un sensore per le impronte digitali, in grado di garantire la massima velocità di accesso e al contempo i più elevati livelli di sicurezza.

Grazie all’adozione di una generosa batteria a quattro celle ai polimeri di litio, il nuovo notebook MSI assicura un’autonomia di lavoro fino a 16 ore prima di dover ricorrere all’utilizzo del suo alimentatore che, con un ingombro del 28% inferiore alla media, non farà fatica a trovare spazio, insieme al laptop, all’interno di una normale ventiquattrore o borsa porta laptop.

Il PS63 Modern eccelle anche sul fronte della connettività, mettendo a disposizione una porta Type-A USB3.1 Gen1, una porta Type-A USB3.1 Gen2, un Card Reader per Micro SD, una porta HDMI, Wi-Fi 802.11AC e tecnologia Bluetooth 5.0.